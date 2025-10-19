De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 19 de octubre de 2025, p. 22

La Secretaría de Salud (Ssa), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y la Cruz Roja (CR) reportaron que continúa el envío de ayuda a los municipios afectados por las inundaciones del pasado 8 y 9 de octubre.

La Ssa detalló que con el apoyo de las instituciones de salud públicas se han otorgado 44 mil 271 atenciones médicas, se han aplicado 52 mil 149 vacunas, priorizando a niñas, niños, personas adultas mayores y mujeres embarazadas, para prevenir enfermedades respiratorias y contagiosas.

Agregó que 378 brigadas especiales, integradas por personal médico, de enfermería y de apoyo operativo, recorren localidades en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

En este último estado, subrayó la dependencia, se reforzaron las acciones de control del mosquito del dengue Aedes aegypti con 16 mil 496 ovitrampas activas en 17 municipios, como parte de la estrategia para prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos y proteger la salud comunitaria.