Domingo 19 de octubre de 2025, p. 22
La Secretaría de Salud (Ssa), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y la Cruz Roja (CR) reportaron que continúa el envío de ayuda a los municipios afectados por las inundaciones del pasado 8 y 9 de octubre.
La Ssa detalló que con el apoyo de las instituciones de salud públicas se han otorgado 44 mil 271 atenciones médicas, se han aplicado 52 mil 149 vacunas, priorizando a niñas, niños, personas adultas mayores y mujeres embarazadas, para prevenir enfermedades respiratorias y contagiosas.
Agregó que 378 brigadas especiales, integradas por personal médico, de enfermería y de apoyo operativo, recorren localidades en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.
En este último estado, subrayó la dependencia, se reforzaron las acciones de control del mosquito del dengue Aedes aegypti con 16 mil 496 ovitrampas activas en 17 municipios, como parte de la estrategia para prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos y proteger la salud comunitaria.
En la Unidad de Medicina Familiar 73 de del IMSS en Poza Rica, se recibieron cinco camiones con ayuda, mientras la Cruz Roja reportó la entrega de 76 toneladas. La Ssa mantiene las acciones de vacunación y control epidemiológico.
El director del Issste, Martí Batrés, informó en una gira de trabajo por Hidalgo, que han atendido a 194 personas afectadas por las lluvias; destacó que la indicación a las unidades médicas de los estados perjudicados es que “se atienda a cualquier persona sin importar si es derechohabiente”.
En tanto, la CR detalló que se han entregado colchones, despensas, artículos de higiene personal y kits para bebés. Agregó que en Poza Rica se realizó un jornada de distribución de apoyos.