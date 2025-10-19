Vicente Juárez, Iván Sánchez y Yadira Llaven

Corresponsales y La Jornada de Oriente

Periódico La Jornada

Domingo 19 de octubre de 2025, p. 22

A más de una semana que las lluvias afectaran severamente a varios estados del país, la mayoría de los municipios de la Huasteca potosina se encuentran “entre 90 y 100 por ciento de su fase de restablecimiento”; Puebla está en la segunda parte de atención, enfocada en la recuperación y la prevención de brotes epidemiológicos; mientras en Veracruz permanecen suspendidas las clases en 43 alcaldías para realizar labores de rehabilitación.

La Coordinación de Protección Civil de San Luis Potosí indicó que sólo San Vicente Tancuayalab, al norte de la región, mantiene personas albergadas, quienes reciben atención y asistencia integral.

Mauricio Ordaz Flores, director de la dependencia, dijo que la emergencia pasó y que las labores se enfocan en que las personas afectadas retomen sus actividades sin contratiempos.

El funcionario señaló que continuarán trabajando de manera coordinada con autoridades municipales y federales hasta completar la restauración total de la zona y agradeció a los potosinos por su colaboración y paciencia durante la contingencia.

Por otra parte, representantes de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional y del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos Indígenas, visitaron el municipio de Aquismón, donde entregaron víveres y paquetes de limpieza en los poblados de Joya de las Vacas, Tampaxal, Tanzajé y Sierra Fría, entre otras.