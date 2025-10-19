Ricardo Montoya

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 19 de octubre de 2025, p. 22

Jacala De Ledezma, Hgo., Aurelia Pérez Téllez, vecina de la comunidad indígena de Santo Domingo, municipio de Jacala de Ledezma, en la Sierra Gorda de Hidalgo –casi en los límites con Querétaro–, relató que sus hermanos Carlos y Francisco abandonaron el poblado luego de perderlo todo por el desbordamiento de un río debido a las intensas lluvias de hace más de una semana; sus campos de cultivo quedaron anegados y sus viviendas, destruidas.

Carlos Pérez se quedó sin su invernadero de jitomate, su principal fuente de ingresos, así como su casa y gran parte de sus herramientas de trabajo.

Francisco, por su parte, perdió sus corrales, y los cerdos que criaba fueron arrastrados por la corriente hacia las cañadas de los cerros cercanos; también se quedó sin hogar.

Durante un recorrido de La Jornada por Santo Domingo se constató que el río invadió la vivienda de Carlos, destruyó dos camionetas y el invernadero familiar.

Por varios días, todo permaneció bajo el agua hasta que el cauce recuperó su nivel a inicios de esta semana. Nada se pudo rescatar. La familia se vio obligada a trasladarse temporalmente a la cabecera municipal para refugiarse con parientes.

En videos grabados por habitantes del lugar durante la tormenta, se observa el momento en que el invernadero se colapsa y una de las camionetas es cubierta completamente por el lodo.

Otros campesinos sufrieron daños similares en cultivos de maíz, orégano, naranja, cacahuate, entre otros productos devastados.

“Carlos, además de jitomate, tenía listo mucho orégano para entregar pedidos. Era su modo de vida”, contó su hermana. La planta aromática es muy utilizada como condimento, y era parte fundamental de su producción.