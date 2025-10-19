Estados
Pemex vigila constantemente la infraestructura por las lluvias
 
Periódico La Jornada
Domingo 19 de octubre de 2025, p. 21

Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer que mantiene una vigilancia constante en su infraestructura debido a las fuertes lluvias en varias partes del país.

La empresa estatal explicó que por las precipitaciones se han creado condiciones que favorecen el deslave y la dispersión de hidrocarburos previamente eman-ados en las chapopoteras naturales.

En algunos casos, también se han registrado pérdidas de contención en ductos, principalmente en el litoral y el norte de Veracruz.

Pemex destacó que su personal atiende de inmediato y de manera coordinada cada uno de estos incidentes utilizando equipos especializados para la contención y recuperación de hidrocarburos.

Además, Petróleos Méxicanos informó que instala barreras y cordones oleofílicos en las áreas afectadas.

Protocolos de seguridad

Señaló que para garantizar la seguridad operativa y ambiental, Pemex mantiene una vigilancia constante en toda su infraestructura y ha implementado de forma preventiva sus protocolos de seguridad industrial y protección al ambiente ante condiciones meteorológicas adversas. La empresa trabaja en estrecha colaboración con las autoridades federales y locales para minimizar los riesgos a las comunidades cercanas.

Más temprano, Pemex informó que realizó trabajos de saneamiento y recuperación de hidrocarburos de una emanación natural.

Debido a los eventos climatológicos en la región, estos hidrocarburos fueron arrastrados a las zonas aledañas al ejido Juan Felipe, en el municipio de Cerro Azul, Veracruz. Aclaró que esto no representa un riesgo para la población cercana y que no tiene infraestructura operando en esta área, donde sólo existen pozos taponados y emanaciones naturales.

Recordó Pemex que cualquier derrame o fuga de hidrocarburos puede reportarse a los correos electrónicos [email protected] y [email protected], o al teléfono 800 228 9660.

