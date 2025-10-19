Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Domingo 19 de octubre de 2025, p. 21

Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer que mantiene una vigilancia constante en su infraestructura debido a las fuertes lluvias en varias partes del país.

La empresa estatal explicó que por las precipitaciones se han creado condiciones que favorecen el deslave y la dispersión de hidrocarburos previamente eman-ados en las chapopoteras naturales.

En algunos casos, también se han registrado pérdidas de contención en ductos, principalmente en el litoral y el norte de Veracruz.

Pemex destacó que su personal atiende de inmediato y de manera coordinada cada uno de estos incidentes utilizando equipos especializados para la contención y recuperación de hidrocarburos.

Además, Petróleos Méxicanos informó que instala barreras y cordones oleofílicos en las áreas afectadas.

Protocolos de seguridad

Señaló que para garantizar la seguridad operativa y ambiental, Pemex mantiene una vigilancia constante en toda su infraestructura y ha implementado de forma preventiva sus protocolos de seguridad industrial y protección al ambiente ante condiciones meteorológicas adversas. La empresa trabaja en estrecha colaboración con las autoridades federales y locales para minimizar los riesgos a las comunidades cercanas.