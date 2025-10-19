Domingo 19 de octubre de 2025, p. 21
Puerto Vallarta, Jal., Alrededor de 650 nidos de cuatro campamentos tortugueros, ubicados en las playas de este municipio, fueron arrasados por el alto oleaje y marejadas de hace más de una semana debido a la depresión tropical Priscilla, así lo dio a conocer el director del departamento de Sostenibilidad Ambiental del ayuntamiento jalisciense, Bartolo Cruz Romero.
“El alto oleaje, de hasta cuatro metros de altura, y las marejadas provocaron inundaciones, erosión de arena y colapso de estructuras ligeras, lo cual afectó directamente a los corrales de incubación y nidos de tortuga que se encontraban en resguardo”, refiere un informe entregado al funcionario municipal.
Los responsables de los campamentos dieron los pormenores de los estragos que ocasionaron las anegaciones en la vía pública de la ciudad y en dichos lugares.
Uno de ellos es el de Boca de Tomates, el cual “presentó colapso total de su infraestructura; el tejaban principal y refugio se derrumbaron. Las olas se llevaron material de trabajo y herramientas”.
En ese sitio, 300 nidos fueron devastados por el agua y sepultados en la arena.
Daños graves
Los daños, agrega el informe proporcionado, “fueron graves”. También en el campamento localizado en las playas del hotel Marriot cerca de 200 nidos quedaron inservibles.
“El vivero colapsó, mallas y corrales fueron desplazados por las olas. El área de trabajo se derrumbó completamente”, agrega el oficio.
Respecto al campo tortuguero de Cember Crow Paradise, 150 guaridas se perdieron, así como corrales e infraestructura.
Aunque el campamento del Holly no tuvo afectaciones severas, pues se ubica un poco alejado de las olas del mar, el agua alcanzó varios nidos replantados y provocó humedad en la arena, por lo que hubo una “afectación ligera”.
Bartolo Cruz comentó que los campos tortugueros dependen de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; sin embargo, el municipio está apoyando “en lo posible a los encargados de las crías por la importancia de ese trabajo”.