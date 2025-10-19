Javier Santos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 19 de octubre de 2025, p. 21

Puerto Vallarta, Jal., Alrededor de 650 nidos de cuatro campamentos tortugueros, ubicados en las playas de este municipio, fueron arrasados por el alto oleaje y marejadas de hace más de una semana debido a la depresión tropical Priscilla, así lo dio a conocer el director del departamento de Sostenibilidad Ambiental del ayuntamiento jalisciense, Bartolo Cruz Romero.

“El alto oleaje, de hasta cuatro metros de altura, y las marejadas provocaron inundaciones, erosión de arena y colapso de estructuras ligeras, lo cual afectó directamente a los corrales de incubación y nidos de tortuga que se encontraban en resguardo”, refiere un informe entregado al funcionario municipal.

Los responsables de los campamentos dieron los pormenores de los estragos que ocasionaron las anegaciones en la vía pública de la ciudad y en dichos lugares.

Uno de ellos es el de Boca de Tomates, el cual “presentó colapso total de su infraestructura; el tejaban principal y refugio se derrumbaron. Las olas se llevaron material de trabajo y herramientas”.