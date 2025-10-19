▲ En la imagen, un quelonio cubierto de petróleo crudo por una fuga en ductos de Pemex. Foto Alfredo Domínguez

Fernando Camacho Servín

Enviado

Periódico La Jornada

Domingo 19 de octubre de 2025, p. 21

Álamo Temapache, Ver., En la comunidad de Citlaltépetl de este municipio del norte de Veracruz, hace varios días ocurrió un derrame de crudo proveniente de una tubería de Petróleos Mexicanos (Pemex) que afectó arroyos y canales de los alrededores y ha causado la muerte de algunas especies animales, en particular tortugas.

Aunque la causa de la ruptura del ducto todavía no está clara, habitantes de este pueblo consideran que una posibilidad es que las lluvias de la semana pasada hayan reblandecido el terreno por el que pasan los tubos de la empresa pública, lo cual lo habría hecho susceptible a un deslave, así como a un posible impacto con algún objeto que arrastró la corriente.

Mientras se define la razón de que el conducto se rompiera, los vecinos se dicen intranquilos por eventuales daños a su salud, así como a la economía de esta zona del municipio, ya que temen que las fuentes de agua potable hayan sido contaminadas.

Durante un recorrido hecho ayer por La Jornada en Citlaltépetl, apenas al ingresar al pueblo, a la altura del puente número 1 “Antonio Martínez Gómez”, se percibió un muy fuerte olor a hidrocarburo. En el arroyo que se encuentra abajo, el cauce está invadido por un líquido negro y aceitoso que se queda impregnado en las manos.

Al inspeccionar más de cerca el lugar, se descubrió también los cadáveres de al menos dos tortugas, totalmente “bañadas” en dicha sustancia. Siguiendo el curso del arroyo hacia abajo, se puede notar que al menos a cinco kilómetros de distancia sigue habiendo presencia de ese líquido.