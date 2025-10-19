Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Domingo 19 de octubre de 2025, p. 20

El equipo del Copernicus Emergency Management Service (Copernicus EMS), organismo de la Unión Europea que proporciona datos geoespaciales en tiempo real para apoyar la respuesta ante desastres naturales, comenzó a publicar los primeros mapas satelitales solicitados por las autoridades mexicanas para evaluar el impacto de las lluvias e inundaciones registradas el fin de semana pasado en diversas regiones del país, las cuales han dejado 76 muertos.

La activación del sistema europeo de mapeo de emergencias se realizó la noche del 13 de octubre, tras la solicitud del gobierno mexicano, y forma parte del servicio Rapid Mapping, que permite generar imágenes y análisis en pocas horas mediante tecnología satelital. De acuerdo con el portal oficial de Copernicus, ya se publicó el primer mapa correspondiente a la zona de Tuxpan y Álamo, en el norte de Veracruz, mientras que los de Cazones de Herrera, Poza Rica y Nuevo Necaxa se encuentran aún en producción.

De acuerdo con el análisis preliminar de Copernicus, en la región de Tuxpan–Álamo, con una población estimada de 180 mil personas, unas 11 mil resultaron afectadas. Las imágenes satelitales muestran 7 mil 899 hectáreas inundadas, 216 hectáreas de construcciones dañadas y 130 kilómetros de caminos afectados. El organismo precisó que los datos son preliminares y continuarán siendo actualizados conforme avance la revisión de imágenes.