Domingo 19 de octubre de 2025, p. 20

El gobierno federal dio a conocer ayer que aumentó de 72 a 76 el número de personas fallecidas por las lluvias e inundaciones registradas el pasado fin de semana en el centro y oriente del país; mientras, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evaluó en Tamaulipas la crecida del río Pánuco, que mantiene en alerta a las autoridades federales y estatales. En Hidalgo, encabezó recorridos para supervisar las labores de auxilio y evaluar los daños.

De acuerdo con el último reporte oficial, a causa de las precipitaciones que afectaron severamente comunidades de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, aún hay 39 personas no localizadas y cientos de poblados con daños en viviendas, caminos y servicios básicos. Los equipos de emergencia continúan reabriendo vías, restableciendo el suministro eléctrico y desplegando brigadas de apoyo humanitario y rescate.

Sheinbaum recorrió por la tarde los municipios hidalguenses de Huehuetla y Tianguistengo, dos de las zonas más golpeadas. Acompañada por el gobernador Julio Menchaca Salazar, supervisó los trabajos de limpieza y atención a damnificados, y sostuvo encuentros con la población.

“Supervisión de trabajos con el gobernador de Hidalgo, @juliomenchaca_,, y equipos. En coordinación, apoyamos a las comunidades afectadas por las lluvias”, publicó la mandataria en X.

En Huehuetla, la Presidenta recorrió calles a bordo de un vehículo militar y, con un megáfono dirigió un mensaje a los habitantes: “no están solos, van a recibir el apoyo y respaldo del gobierno federal”.

Informó además que los Servidores de la Nación iniciaron el censo de viviendas dañadas para elaborar un padrón que permita distribuir directamente los recursos. A su paso por la colonia Nueva, fue recibida con muestras de respaldo de los vecinos, que aún retiran lodo y escombros de sus hogares tras el desbordamiento del río Pantepec.

Más tarde, visitó un albergue temporal en Tianguistengo, donde reiteró el compromiso del gobierno federal con las familias afectadas.

Por la noche, la mandataria publicó un video en las redes sociales sobre los recorridos que hizo en Hidalgo. “Quiero agradecerles a todos, a toda la población, porque el pueblo de México si algo tiene, es generosidad. En las situaciones más difíciles entre todos nos ayudamos y de lo que se trata ahora es de que esa generosidad venga también del gobierno, que seamos uno solo, gobierno y pueblo, y así va a ser”, dijo la mandataria en uno de los audios.