Aumenta a 76 el número de personas fallecidas por lluvias
La presidenta Sheinbaum visitó los estados de Hidalgo y Tamaulipas
Domingo 19 de octubre de 2025, p. 20
El gobierno federal dio a conocer ayer que aumentó de 72 a 76 el número de personas fallecidas por las lluvias e inundaciones registradas el pasado fin de semana en el centro y oriente del país; mientras, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evaluó en Tamaulipas la crecida del río Pánuco, que mantiene en alerta a las autoridades federales y estatales. En Hidalgo, encabezó recorridos para supervisar las labores de auxilio y evaluar los daños.
De acuerdo con el último reporte oficial, a causa de las precipitaciones que afectaron severamente comunidades de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, aún hay 39 personas no localizadas y cientos de poblados con daños en viviendas, caminos y servicios básicos. Los equipos de emergencia continúan reabriendo vías, restableciendo el suministro eléctrico y desplegando brigadas de apoyo humanitario y rescate.
Sheinbaum recorrió por la tarde los municipios hidalguenses de Huehuetla y Tianguistengo, dos de las zonas más golpeadas. Acompañada por el gobernador Julio Menchaca Salazar, supervisó los trabajos de limpieza y atención a damnificados, y sostuvo encuentros con la población.
“Supervisión de trabajos con el gobernador de Hidalgo, @juliomenchaca_,, y equipos. En coordinación, apoyamos a las comunidades afectadas por las lluvias”, publicó la mandataria en X.
En Huehuetla, la Presidenta recorrió calles a bordo de un vehículo militar y, con un megáfono dirigió un mensaje a los habitantes: “no están solos, van a recibir el apoyo y respaldo del gobierno federal”.
Informó además que los Servidores de la Nación iniciaron el censo de viviendas dañadas para elaborar un padrón que permita distribuir directamente los recursos. A su paso por la colonia Nueva, fue recibida con muestras de respaldo de los vecinos, que aún retiran lodo y escombros de sus hogares tras el desbordamiento del río Pantepec.
Más tarde, visitó un albergue temporal en Tianguistengo, donde reiteró el compromiso del gobierno federal con las familias afectadas.
Por la noche, la mandataria publicó un video en las redes sociales sobre los recorridos que hizo en Hidalgo. “Quiero agradecerles a todos, a toda la población, porque el pueblo de México si algo tiene, es generosidad. En las situaciones más difíciles entre todos nos ayudamos y de lo que se trata ahora es de que esa generosidad venga también del gobierno, que seamos uno solo, gobierno y pueblo, y así va a ser”, dijo la mandataria en uno de los audios.
La mandataria se reúne con Américo Villarreal
En Tamaulipas, a donde arribó la noche del viernes tras recorrer municipios del norte de Veracruz, Sheinbaum se reunió por la mañana con el gobernador Américo Villarreal para evaluar el crecimiento del río Pánuco, cuya crecida mantiene en alerta a las poblaciones de Tampico y Ciudad Madero, así como a localidades veracruzanas como Pánuco, Anáhuac y Ciudad Cuauhtémoc.
La Coordinación Nacional de Protección Civil exhortó a los habitantes a mantenerse informados, identificar rutas de evacuación y no cruzar caminos inundados.
En Tampico, la alcaldesa Mónica Villarreal informó que se habilitaron refugios temporales donde permanecen 17 personas y se prevé recibir a más familias.
En Ciudad Madero, las autoridades mantienen vigilancia sobre 132 viviendas en riesgo y calculan que unas 400 personas podrían requerir evacuación inmediata si el nivel del agua sigue aumentando.
Por otra parte, en Tlapa de Comonfort, Guerrero, la tarde de ayer una intensa lluvia aumentó el caudal del río Jale, por lo que algunas casas resultaron anegadas.
La Secretaría de Riesgos y Protección Civil del Estado atendió caída de árboles y el arrastre de vehículos por la corriente de agua. Hasta anoche no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, las autoridades alertaron a la ciudadanía que evite acercarse al cauce.
El Servicio Meteorológico Nacional informó que este domingo canales de baja presión se extenderán sobre la península de Yucatán, el oriente y sureste mexicano, en interacción con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sureste de las costas de Chiapas, aunado a los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica e inestabilidad atmosférica, lo que propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, además del sur del territorio nacional, por lo que se esperan precipitaciones puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche.
Por otro parte, el frente frío número 8, que se desplazará sobre el noreste del país, en combinación con la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del golfo de México, ocasionarán intervalos de chubascos en Tamaulipas y San Luis Potosí; así como lluvias aisladas en Nuevo León.
(Con información De la Redacción y David Castellanos)