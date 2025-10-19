▲ En una entrevista con CNN durante el mitin en Chicago, el actor John Cusack declaró que el presidente Donald Trump no entiende que los derechos laborales del mundo provienen de Chicago. Foto tomada de la red social X

Kevin Eg. Perry

The Independent

Periódico La Jornada

Domingo 19 de octubre de 2025, p. 6

John Cusack se pronunció ayer contra el presidente Donald Trump en la protesta No Kings (Sin reyes) en Chicago, diciendo que el mensaje de la ciudad a su administración es: “¡Vete al infierno!”

La estrella de 59 años de High Fidelity es residente de la ciudad desde hace mucho tiempo.

En una entrevista con CNN durante el mitin, Cusack afirmó que Trump malinterpreta a Chicago. El presidente ha solicitado permiso a la Corte Suprema para enviar tropas a la ciudad, argumentando que son necesarias para proteger a los funcionarios federales fronterizos y de inmigración. Las autoridades de la ciudad insisten en que no son necesarias.

“Lo interesante es que él no entiende que todos los derechos laborales del mundo provienen de esta ciudad, de este lugar”, dijo Cusack. “Así que si él piensa que este lugar va a ser un centro fascista, ¡ni hablar!”

Dirigiéndose directamente al presidente, Cusack continuó: “No puede enviar tropas a nuestras calles. No puede crear suficiente caos como para invocar la Ley de Insurrección y así mantenerse en el poder. Todos sabemos cuál es su plan”.

La protesta en Chicago es sólo una de las manifestaciones masivas que se están llevando a cabo en Estados Unidos mientras millones de personas participan en la segunda protesta Sin reyes contra la administración del presidente Trump.