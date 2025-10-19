Domingo 19 de octubre de 2025, p. 6
John Cusack se pronunció ayer contra el presidente Donald Trump en la protesta No Kings (Sin reyes) en Chicago, diciendo que el mensaje de la ciudad a su administración es: “¡Vete al infierno!”
La estrella de 59 años de High Fidelity es residente de la ciudad desde hace mucho tiempo.
En una entrevista con CNN durante el mitin, Cusack afirmó que Trump malinterpreta a Chicago. El presidente ha solicitado permiso a la Corte Suprema para enviar tropas a la ciudad, argumentando que son necesarias para proteger a los funcionarios federales fronterizos y de inmigración. Las autoridades de la ciudad insisten en que no son necesarias.
“Lo interesante es que él no entiende que todos los derechos laborales del mundo provienen de esta ciudad, de este lugar”, dijo Cusack. “Así que si él piensa que este lugar va a ser un centro fascista, ¡ni hablar!”
Dirigiéndose directamente al presidente, Cusack continuó: “No puede enviar tropas a nuestras calles. No puede crear suficiente caos como para invocar la Ley de Insurrección y así mantenerse en el poder. Todos sabemos cuál es su plan”.
La protesta en Chicago es sólo una de las manifestaciones masivas que se están llevando a cabo en Estados Unidos mientras millones de personas participan en la segunda protesta Sin reyes contra la administración del presidente Trump.
En junio, más de 5 millones de personas acudieron a las primeras protestas de Sin reyes.
Antes de las marchas de esta semana, el presidente insistió en que “no era un rey”. En tanto, algunos funcionarios de la administración y republicanos del Congreso calificaron las manifestaciones “de odio a Estados Unidos” y culparon a Antifa de estar detrás de las protestas.
La estrella de Hollywood Cusack ha utilizado constantemente su voz para hablar sobre cuestiones políticas a lo largo de su carrera.
En 2023, denunció los salarios injustos de los actores mientras el sindicato de artistas se declaraba en huelga. “La avaricia es casi un cliché cómico legendario”, escribió en la red social X, afirmando que Fox utilizó la contabilidad creativa para simular que Say Anything había perdido millones de dólares.
“Pensé: ¡vaya! ¡Casi arruino a Fox! (En realidad, no)”, continuó Cusack. “Hacer la película costó unos 13 millones, y el dinero gastado en estrenarla fue mínimo en aquel momento. Treinta años después, ¡esa película perdía millones cada año! Un buen truco contable, ¿no creen?”