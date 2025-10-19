▲ Los escenarios de la capital se envolverán con el misticismo de quienes han partido al Mictlán. Foto cortesía del Sistema de Teatros de la CDMX

Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Domingo 19 de octubre de 2025, p. 6

Narraciones, montajes y experiencias teatrales forman parte del amplio programa de actividades dedicadas al tradicional Día de Muertos, así como al misticismo que envuelve a quienes han partido al Mictlán y a los rituales ancestrales que, desde el 24 de octubre al 8 de noviembre, tendrán funciones en diversos recintos y espacios de la Ciudad de México.

El Sistema de Teatros de la Ciudad de México ofrecerá varias propuestas para sumarse a estas coloridas festividades, como México, canto y muerte, que tendrá función en el Teatro del Pueblo el 26 de octubre. En escena, más de 30 artistas, entre músicos, bailarines, actores y cantantes darán vida a la tradición para enaltecer el regreso de aquellos que se han adelantado.

El jueves 30, Ni la muerte nos quita lo bailado se presentará en el Teatro Benito Juárez, con una historia que se desarrolla en el místico Mictlán, el inframundo prehispánico, donde las almas transitan un sendero sagrado inmerso en símbolos y un ritual ancestral que marcan su destino eterno.

La narración oral De golosos y tragones…, de Alma Rosa Rivera de los Santos, es un espectáculo multidisciplinario que combina cuentos, música tradicional y teatro para celebrar la riqueza cultural del Día de Muertos. Éste se escenificará del 31 de octubre al 2 de noviembre en el Teatro Sergio Magaña en Santa María La Ribera.

Al aire libre, en traslado por trajinera por la noche y en una chinampa se desarrolla Sobrenatural: Ritos siniestros de las brujas de Xochimilco, una historia inspirada en la bruja Clementina, juzgada por la Santa Inquisición en el Xochimilco del siglo XVII, es una experiencia teatral que se desarrolla sobre trajineras y en una chinampa como escenario natural. La obra, con dramaturgia y dirección de José Luis Huerta, rescata las tradiciones orales y el misticismo prehispánico. Esta propuesta, de tres horas de duración, se presentará el 24 y 25 de octubre a las 20 horas, 31 de octubre a las 18 y 21:30 horas; 1º de noviembre a las 17, 20:30 y 24 horas, y 2, 7 y 8 de noviembre a las 20 horas. Se recomienda llegar con una hora de anticipación al Embarcadero Salitre (calle del Embarcadero s/n, Barrio San Cristóbal, Xochimilco).