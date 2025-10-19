▲ La agencia Standard and Poor’s (S&P) anunció el viernes que bajó la calificación de Francia de AA a A+, ante el riesgo de que el gobierno no logre reducir su déficit el próximo año. En respuesta a esta segunda rebaja de la nota de S&P en año y medio, el ministro de Finanzas, Roland Lescure, afirmó que el gobierno francés “reafirma su determinación de cumplir el objetivo de déficit de 5.4 por ciento del PIB para 2025”. Foto Afp