Baja calificación
Foto
▲ La agencia Standard and Poor’s (S&P) anunció el viernes que bajó la calificación de Francia de AA a A+, ante el riesgo de que el gobierno no logre reducir su déficit el próximo año. En respuesta a esta segunda rebaja de la nota de S&P en año y medio, el ministro de Finanzas, Roland Lescure, afirmó que el gobierno francés “reafirma su determinación de cumplir el objetivo de déficit de 5.4 por ciento del PIB para 2025”.Foto Afp
Periódico La Jornada
Domingo 19 de octubre de 2025, p. 14
