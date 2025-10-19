Domingo 19 de octubre de 2025, p. 14
En la semana que se inicia se darán a conocer reportes de inflación, ventas minoristas e índice de actividad económica, entre otros. En Estados Unidos sigue el cierre de gobierno, por lo que no hay datos oficiales y sólo se publican informes de instituciones privadas.
México
Martes 21
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) difundirá el Indicador Oportuno de la Actividad de septiembre. El banco Citigroup publicará la encuesta quincenal de expectativas económicas.
Miércoles 22
El Inegi publicará el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de agosto, datos de la industria minerometalúrgica de agosto y el programa de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación (IMMEX) de agosto.
Jueves 23
El Inegi presentará el Índice Nacional de Precios al Consumidor de la primera quincena de octubre. También difundirá las encuestas de empresas de servicios y comerciales de agosto.
Viernes 24
El Inegi difundirá la encuesta nacional de empresas constructoras de agosto.
Estados Unidos
Viernes 24
Se publicarán índices manufacturero, servicios y compuesto PMI-S&P de octubre y la encuesta de confianza del consumidor de octubre, elaborada por la Universidad de Michigan.
Fuentes: Inegi, Banamex, Monex y Kapital