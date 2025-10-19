Afp

Periódico La Jornada

Domingo 19 de octubre de 2025, p. 14

Nueva York. Los neoyorquinos viven del café. Ya sea en elegantes cafeterías boutique de alta gama o en los carritos estacionados en las aceras, cada día se venden millones de tazas de café en la ciudad.

Pero los amantes del café están sufriendo debido a que el precio del grano aumentó 21 por ciento entre agosto de 2024 y el mismo mes de 2025 en Estados Unidos, el mercado de café más grande del mundo.

Las crisis climáticas generaron un aumento vertiginoso del costo del café arábiga, cuyo precio alcanzó un máximo histórico en febrero de 2025. A esto se sumaron los elevados costos de transporte y los aranceles de 50 por ciento impuestos por el presidente Donald Trump desde el 6 de agosto a muchos productos procedentes de Brasil, que proporciona 30 por ciento de los granos sin tostar a Estados Unidos.