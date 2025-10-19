Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Domingo 19 de octubre de 2025, p. 14

El Estado mexicano mantendrá la prevalencia en la generación de 54 por ciento de la electricidad en el país en los siguientes cinco años y se prevé que aporte casi tres quintas partes de la energía que se consuma en el territorio nacional para 2030, de acuerdo con el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico (Pladese) 2025-2039.

La Secretaría de Energía (Sener) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el instrumento que define la planeación obligatoria, el ordenamiento y la modernización de la infraestructura de esta industria, con lo cual busca garantizar la confiabilidad, continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad, además de “preservar la soberanía y seguridad energética de la Nación”, así como suministrar electricidad a la población y a las industrias a precios accesibles.

El Pladese recoge cómo el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a raíz de los cambios constitucionales de 2024, permite garantizar que la empresa pública genere 54 por ciento de la energía en el país.

En ese sentido, el documento señala que el Estado debe mantener al menos control sobre 54 por ciento de la energía, lo cual prevé lograr con la ayuda de las empresas públicas, es decir, CFE, Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin). Este último fideicomiso operó como un vehículo de inversión para adquirir 13 centrales de generación a Iberdrola en 2023.

No obstante, la Sener estima que hacia 2030 las empresas del Estado inyectarán al sistema eléctrico del país 59 por ciento de la energía.