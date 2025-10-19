Aldo Anfossi

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 19 de octubre de 2025, p. 14

Santiago. El historial de abusos de las grandes empresas en contra de los consumidores chilenos, añade otro capítulo ahora al detectarse que las generadoras eléctricas han cobrado sobreprecios a sus clientes hasta por 200 millones de dólares en los últimos ocho años, un escándalo que de momento les costó la destitución a los dos principales funcionarios públicos a cargo del sector.

Antes se descubrieron colusiones y sobreprecios para desplazar a la competencia en los sectores de farmacias, medicamentos, alimentos, productos sanitarios, gases industriales, electricidad e incluso delivery, lo que significó sanciones y compensaciones a los usuarios, aunque éstas no siempre fueron significativas.

La responsabilidad del cobro abultado recae en la incompetencia de la Comisión Nacional de Energía (CNE), órgano regulador que tiene a su cargo la fijación semestral de las tarifas, que en el reajuste de precios aplicó dos veces la variación semestral de la inflación.

Pero también refulge la presunta desfachatez de las generadoras de no alertar acerca del “error” para corregirlo, porque cuando la CNE prepara el decreto tarifario y previo a su publicación, lo somete a la revisión de las empresas.

El biministro de Energía y Economía, Álvaro García, declaró que “las generadoras semestralmente reciben un informe de la CNE donde les dice cuánto va a cambiar la tarifa y por qué va a cambiar. Que en ocho años nadie haya percibido este error es al menos dudoso”.