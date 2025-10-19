▲ Los servicios y alimentos para mascotas están incluidos en la canasta representativa del consumo de los hogares mexicanos. Foto Pablo Ramos

Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Domingo 19 de octubre de 2025, p. 13

El mundo de las mascotas, que está impulsando una industria multimillonaria, está en plena ebullición en todo el mundo y, México, no es la excepción debido a que han pasado a convertirse en parte del núcleo familiar.

Detrás de cada correa, platito de comida, colchón de piso, alta costura canina, veterinario, hospital, peluquero, entrenador, guardería, funeraria, hotel y hasta seguro, hay una industria en expansión que está generando nuevas oportunidades de inversión.

Una de las pasiones que se han vuelto populares en México son las mascotas, siete de cada 10 hogares mexicanos tienen una, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y menos de uno por ciento se encuentra asegurado, de ahí que existe un mercado potencial para brindar protección a las mascotas que se encuentran en casa, según estimaciones de BBVA México.

Lo anterior significa que en el país hay alrededor de 80 millones de animales domésticos, siendo los perros la mascota más popular (43.8 millones), seguidos por los gatos (16.2 millones).

La última Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado reveló que Campeche es la entidad federativa con el porcentaje más alto, con 77.1 por ciento de hogares con mascota, y la Ciudad de México el más bajo, con 61.4 por ciento.

“Sin duda las mascotas son una presencia importante en la vida de los hogares mexicanos”, afirmó el Inegi. Sin embargo, pocos calculan la inversión anual que se necesita para darles una vida digna.

Andrea Bernal, médica veterinaria nutricionista de Maka Recetas, estima que el gasto promedio anual para mantener a un perro en óptimas condiciones físicas y emocionales ronda entre 15 mil y 35 mil pesos, sin considerar emergencias.

“Uno de los errores más comunes es pensar que los únicos gastos importantes son la comida y las vacunas. Pero la realidad es que cuidar bien a un perro o gato requiere atención veterinaria continua, estimulación emocional, actividad física, e incluso un fondo para emergencias médicas, las cuales pueden costar entre 10 mil y 15 mil pesos en tratamiento”, precisó Bernal.

A la moda

El atractivo mercado de las mascotas ya no sólo se queda en el veterinario o en la alimentación. La moda es otra rama de la industria.

Amikoo, una marca mexicana de collares y bandanas artesanales para mascotas, productos elaborados a mano por mujeres artesanas de la asociación civil El Camino de los Altos, proyecta que el gasto en productos y servicios para las mascotas supere 2 mil millones de dólares hacia finales de esta década, con un crecimiento anual compuesto superior a 9 por ciento.

Actualmente, la empresa mexicana comercializa sus productos a través de Amazon México. En paralelo, trabaja en su estrategia de expansión hacia canales físicos de alto perfil, como tiendas en destinos turísticos como Cancún y Los Cabos.

Amikoo, que comercializa en plataformas, cita una estimación de Bloomberg Intelligence, de que el valor mundial de productos y servicios para animales de compañía alcanzará 500 mil millones de dólares para 2030, impulsado, principalmente, por el crecimiento del e-commerce. Las ventas en Estados Unidos a través del comercio electrónico se duplicarán hasta alcanzar casi 60 mil millones de dólares para 2030.

Si los dueños quieren compartir la vestimenta, Louis Vuitton, Fendi, Prada y Gucci, grandes firmas de la alta costura, ya tienen en cuenta a perros y gatos, con colecciones cápsula de moda canina en las que los peludos comparten estilo con sus dueños.

Dos corrientes siguen ganando fuerza: los atuendos exclusivos, diseñados por marcas de alta costura para las mascotas, y los conjuntos coordinados entre perros o gatos y sus dueños.

Aunque también hay producción que se puede encontrar en centros comerciales, tiendas como miniso, veterinarias o en pet shops, con marcas libres.

La canasta del súper

Los “perrhijos” o “gathijos” están ocupando un lugar cada vez más central en la vida adulta. Los millennials, particularmente, están encontrando en sus mascotas compañía, estabilidad emocional y sentido de hogar, de ahí que ha impulsado un cambio en los hábitos de consumo tradicional de los mexicanos y el Inegi ya lo tomó en cuenta.

Los servicios para mascotas y alimentos están entre los 10 productos y servicios que se incluyeron en la canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares mexicanos, la cual sirve para medir la inflación a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Así que si eres de los que lleva a este miembro de la familia al veterinario, al spa, la guardería o la escuela toma en cuenta que la variación de precios de esos servicios estará representada en el INPC.

En septiembre de 2025, la inflación sobre el alimento para mascotas reportó su mayor incremento desde abril de 2024, con una tasa anual de 1.94 por ciento, de acuerdo con datos del Inegi, mientras la inflación en los servicios para mascota es del doble de la nacional (3.76 por ciento), al anotar una variación de 8.15 por ciento anual en septiembre de 2025 y que lleva ocho lecturas anuales arriba de 8 por ciento.

En México, tres de las grandes empresas de alimentos, Nestlé Purina, Mars y ADM están invirtiendo para expandir sus plantas y aumentar su producción de alimentos para mascotas en el país.

El reto no termina con el cuidado y la alimentación de las mascotas. Los apasionados por este mundo pueden sacar rentabilidad con la inversión en las compañías dedicadas a la industria de las mascotas.

GBM Insight publicó recientemente un artículo en donde cita que la categoría de mayor crecimiento será la de servicios veterinarios y salud animal, impulsada por avances en diagnósticos, tratamientos inyectables y el uso de inteligencia artificial en clínicas.

Una empresa clave en este sector es PetCo, una marca muy popular con presencia en México. PetCo cotiza en bolsa con el ticker “WOOF”, se dedica a la prestación de servicios integrales de salud y bienestar para mascotas. En 12 meses, las acciones de esta empresa retroceden 29.61 por ciento. PetCo cotiza a un precio utilidad de 20.1 veces, por debajo de su promedio en los últimos 5 años de 56.1 veces, según GBM.

Chewy se consolida como una de las historias de crecimiento más sólidas dentro del e-commerce especializado en mascotas. En la Bolsa en Nueva York (NYSE) sus acciones ofrecen una rentabilidad de 31.6 por ciento anual.

En el primer trimestre superó expectativas con ingresos por 3.12 mil millones de dólares, mientras su base de clientes activos aumentó a 20.76 millones.

Zoetis, líder mundial en salud animal, con una capitalización de mercado de 62 mil millones de dólares, tiene una sólida salud financiera; sin embargo, sus acciones en el NYSE registran una pérdida de 24.66 por ciento en un año, por lo que cotiza a descuento.

La humanización de las mascotas también abre oportunidades en empresa de productos y servicios para animales de compañía, como Central Garden & Pet, que aunque cae 12.76 por ciento, los analistas lo consideran como una buena oportunidad de inversión.

Pero si las acciones no son suficientes, invertir en fondos, como los Exchange Traded Fund (ETF), títulos referenciados, es otra opción. el ETF “PAWZ” ofrece exposición al creciente mercado global del cuidado de mascotas. Desde su creación en 2018, PAWZ ha buscado replicar el desempeño del FactSet Pet Care Index, compuesto por empresas que se benefician directamente del gasto en salud, alimentación, servicios y bienestar animal. A pesar de un desempeño mixto en el último año, su rendimiento anualizado desde el lanzamiento ha sido de 6.09 por ciento, con una relación costo-beneficio competitiva.

El fondo de inversión Allianz Pet and Animal Wellbeing, es otra opción que brilla desde 2018 con una revalorización de 47 por ciento.

De manera indirecta, Amazon está capitalizando el auge global en la tenencia de mascotas a través de su Pet Day anual, una estrategia de 48 horas con descuentos de productos para mascotas, que ha mostrado resultados positivos. En 2024, las ventas comparables crecieron 6.3 por ciento respecto a 2023.

“La expansión del mercado de mascotas no parece detenerse pronto. Desde plataformas digitales como Chewy, hasta gigantes en salud animal como Zoetis o marcas como PetCo, las compañías que entienden esta dinámica están capturando participación de mercado y generando valor sostenido. Para inversionistas o para aquellos que saben que siempre tendrán una mascota en casa, el ecosistema petcare puede representar una inversión estratégica”, concluyó GBM.