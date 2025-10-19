Afp, Europa Press Y Reuters

Periódico La Jornada

Domingo 19 de octubre de 2025, p. 12

Pekín. China y Estados Unidos acordaron realizar una nueva ronda de negociaciones comerciales la próxima semana en Malasia, a fin de evitar otra escalada en la guerra arancelaria entre las mayores economías del mundo.

La decisión se dio a conocer tras la videollamada del sábado por la mañana (tiempo de China) entre representantes de ambos países, encabezados por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng. El objetivo es rebajar tensiones y allanar el camino hacia un posible encuentro entre los presidentes de ambos países, prevista para finales de este mes.

La semana pasada, Pekín anunció restricciones a las exportaciones vinculadas a las tierras raras, metales clave para industrias como la tecnología y la defensa, lo que llevó al presidente estadunidense, Donald Trump, a amenazar con aplicar aranceles de 100 por ciento en represalia y amenazó con cancelar una esperada reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, en Corea del Sur a finales de este mes, al margen de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La videollamada de alto nivel se produjo mientras Washington intenta reunir el apoyo de sus aliados con el fin de responder a los nuevos controles exportadores de Pekín.