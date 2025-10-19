De la redacción

Periódico La Jornada

Domingo 19 de octubre de 2025, p. a27

Lourdes Pequeña Lulú Juárez frustró el retorno de Yesica Nery Plata al ring tras retener el cetro del orbe minimosca del Consejo Mundial de Boxeo en una dura batalla, luego de imponerse por decisión mayoritaria en una de las pocas peleas estelares entre mexicanas que se han disputado en Estados Unidos.

Los últimos dos años fueron decisivos para el resultado de la contienda. Mientras que Yesica Nery vivió una etapa compleja tras haber cedido el cetro minimosca por un embarazo que no llegó a término, además de quedarse sin el respaldo de una promotora, la Pequeña Lulú se consolidó como campeona del orbe de la división.

Yesica, quien no peleaba desde diciembre de 2023, regresó a los encordados al convertirse en la primera mexicana que firma un contrato con Jake Paul, el promotor que rompió una brecha al pagar en 2022 la primera bolsa de un millón de dólares por una pelea de boxeo femenil, en la batalla entre la puertorriqueña Amanda Serrano y la irlandesa Katie Taylor.