Domingo 19 de octubre de 2025, p. a27
Lourdes Pequeña Lulú Juárez frustró el retorno de Yesica Nery Plata al ring tras retener el cetro del orbe minimosca del Consejo Mundial de Boxeo en una dura batalla, luego de imponerse por decisión mayoritaria en una de las pocas peleas estelares entre mexicanas que se han disputado en Estados Unidos.
Los últimos dos años fueron decisivos para el resultado de la contienda. Mientras que Yesica Nery vivió una etapa compleja tras haber cedido el cetro minimosca por un embarazo que no llegó a término, además de quedarse sin el respaldo de una promotora, la Pequeña Lulú se consolidó como campeona del orbe de la división.
Yesica, quien no peleaba desde diciembre de 2023, regresó a los encordados al convertirse en la primera mexicana que firma un contrato con Jake Paul, el promotor que rompió una brecha al pagar en 2022 la primera bolsa de un millón de dólares por una pelea de boxeo femenil, en la batalla entre la puertorriqueña Amanda Serrano y la irlandesa Katie Taylor.
En el Convention Center de South Padre Island, en Texas, Yesica Nery mostró la buena técnica que la ha definido desde hace 14 años como profesional. Sin embargo, Lulú Juárez, hermana de la emblemática Mariana Barby Juárez, pulió sus golpes para resultar vencedora en su segunda defensa del cetro.
Fue la tercera derrota de Yesica Nery, quien cuenta con 30 victorias. Lourdes Juárez terminó con un aparatoso golpe en el pómulo izquierdo, pero llegó a los 39 triunfos con sólo cuatro descalabros.