▲ El capitán de La Máquina, Ignacio Rivero, celebra con sus compañeros el tanto que consumó la voltereta. Foto Afp

Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Domingo 19 de octubre de 2025, p. a27

Cómo entender el clásico Cruz Azul contra América si no es con dos aficiones que sienten tanta rivalidad, enfrentadas por odios, cábalas y rencores, capaces de mover un estadio porque se trata de un partido que no vale sólo tres puntos, sino enfrentarse a las burlas del día siguiente. La Máquina supo jugar con ese doble peligro. Ganó con la jerarquía que se le exige en los grandes escenarios, compitió, vino de atrás y se impuso al América 2-1 en el estadio Olímpico en el que retumbó con el “¡Azul, Azul!”.

Durante el festejo, nadie se acordó de la lluvia y el tráfico de horas antes. Los azules invadieron, arreciaron. Lo ocuparon todo. Se mostraron dispuestos a responder cualquier afrenta de su rival. Porque así como un equipo ha sido ganador en la Liga, no hay nada que al otro no le permita situarse en el mismo nivel de grandeza. Si miles cantaron diciendo “el que no salta es un crema, maric… ”, otros tantos, a pesar de ser minoría, respondieron con el grito “chemo, tú dime que se siente, haber perdido otra final”.

El aumento de la tensión y del compromiso con el paso de los minutos no fue sorpresa. Estuvo presente en los espacios más limitados, pasillos, puertas, puestos de comida alrededor del estadio, lugares donde se diluyeron las diferencias individuales en beneficio de la unidad común que demanda portar los mismos colores de una camiseta.