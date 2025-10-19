▲ El piloto neerlandés dominó de principio a fin la carrera y espera repetir hoy en Austin . Foto Ap

Afp

Periódico La Jornada

Domingo 19 de octubre de 2025, p. a11

Austin. El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) arrasó ayer con la carrera sprint y la pole position para el Gran Premio de Estados Unidos, con lo que estrechó el cerco sobre sus rivales de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris.

El australiano y el británico, primeros clasificados del Mundial de Fórmula 1, vivieron un aciago arranque este fin de semana en Austin, Texas, colaborando a las ambiciones de Verstappen de acometer una remontada récord en este final de temporada.

Los dos pilotos de McLaren chocaron entre ellos en la carrera sprint, que tuvieron que abandonar en la primera vuelta, y tampoco estuvieron a la altura en la sesión de clasificación para el Gran Premio de este domingo.

Después de que sus mecánicos repararan a tiempo los autos, Norris arañó en el último momento la segunda plaza de la parrilla. Piastri, en cambio, tendrá que remontar desde la sexta posición para proteger lo que pueda de su menguante ventaja de 22 puntos sobre Norris y de 55 sobre Verstappen.

“Estoy contento con la segunda posición, podría haber sido peor. No había posibilidad de conseguir la pole. Mi plan para mañana (hoy) es no ser golpeado”, reconoció Norris.

“Fue una buena clasificación. En cada segmento el auto fue muy fuerte”, dijo Verstappen tras lograr la pole número 47 de su carrera.

“Hacía mucho calor, también hay vientos muy fuertes. No pudimos hacer nuestra última vuelta, pero afortunadamente no la necesitábamos”, añadió.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue la sorpresa agradable de la sesión al concluir en el tercer lugar, con los británicos George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari) ocupando la cuarta y la quinta plazas.