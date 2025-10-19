Afp y Ap

Domingo 19 de octubre de 2025, p. a10

Madrid. En un partido que comenzó con una “protesta simbólica” por parte de los jugadores, la cual consistió en no disputar el balón los primeros 15 segundos, por el encuentro que se lleva-rá a cabo en Miami, entre el Barcelona y el Villarreal, el conjunto azulgrana se impuso ayer 2-1 al Girona gracias al gol del uruguayo Ronald Araújo en el tiempo de compensación en Montjuic, un resultado que salvó a su equipo de una crisis.

El viernes, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) anunció que los jugadores protestarían “de forma simbólica por la falta de transparencia, diálogo y coheren-cia de LaLiga, sobre la posibilidad de realizar un partido de la competición en Estados Unidos”.

De esta manera, en los duelos disputados el viernes y el sábado los jugadores permanecieron inmóviles durante los primeros 15 segundos, gesto que no fue trasmitido por la televisión, la cual ofreció un plano fijo desde fuera de los estadios o cenital –ángulo aéreo– y el mensaje “Compromiso por la paz”, sin ofrecer más detalles, censurando la protesta de los futbolistas.

La realización de dicho encuentro, el próximo 20 de diciembre en el estadio Hard Rock, hogar de los Delfines de Miami de la NFL, fue confirmada el 8 de octubre por el presidente de la liga española, Javier Tebas, y desató diversas críticas por ir en contra del principio de igualdad de condiciones entre los participantes.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, y el veterano centrocampista Frenkie de Jong se quejaron del partido en Miami al considerar que añade un viaje extra innecesario a su ya apretada agenda.