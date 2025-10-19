Domingo 19 de octubre de 2025, p. a10
Madrid. En un partido que comenzó con una “protesta simbólica” por parte de los jugadores, la cual consistió en no disputar el balón los primeros 15 segundos, por el encuentro que se lleva-rá a cabo en Miami, entre el Barcelona y el Villarreal, el conjunto azulgrana se impuso ayer 2-1 al Girona gracias al gol del uruguayo Ronald Araújo en el tiempo de compensación en Montjuic, un resultado que salvó a su equipo de una crisis.
El viernes, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) anunció que los jugadores protestarían “de forma simbólica por la falta de transparencia, diálogo y coheren-cia de LaLiga, sobre la posibilidad de realizar un partido de la competición en Estados Unidos”.
De esta manera, en los duelos disputados el viernes y el sábado los jugadores permanecieron inmóviles durante los primeros 15 segundos, gesto que no fue trasmitido por la televisión, la cual ofreció un plano fijo desde fuera de los estadios o cenital –ángulo aéreo– y el mensaje “Compromiso por la paz”, sin ofrecer más detalles, censurando la protesta de los futbolistas.
La realización de dicho encuentro, el próximo 20 de diciembre en el estadio Hard Rock, hogar de los Delfines de Miami de la NFL, fue confirmada el 8 de octubre por el presidente de la liga española, Javier Tebas, y desató diversas críticas por ir en contra del principio de igualdad de condiciones entre los participantes.
El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, y el veterano centrocampista Frenkie de Jong se quejaron del partido en Miami al considerar que añade un viaje extra innecesario a su ya apretada agenda.
Por su parte, el técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, subrayó ayer en rueda de prensa que dicho partido “adultera” la competición. “No ha habido unanimidad ni consulta para que se juegue en campo neutral. Las protestas son positivas y ese sentir es positivo. Creemos que se puede dar, si hay unanimidad, pero no es el caso”, añadió un día antes de jugar contra el Getafe.
En la cancha, el Barcelona abrió el marcador con un tanto de Pedri (13), pero el Girona reaccionó rápidamente con un golazo de chilena del belga Axel Witsel (20).
Desesperado por la falta de anotaciones, Flick colocó a Araújo de delantero, quien en los últimos minutos (90+3) envió el esférico a la red para rescatar a los catalanes, que habían sido goleados 4-1 por el Sevilla en la jornada anterior.
Con el triunfo, el conjunto culé llegó a 22 puntos y se colocó líder de manera provisional, a falta de lo que haga hoy el Real Madrid (21).
En otros duelos disputados ayer, donde también se realizó la protesta, el Atlético de Madrid venció 1-0 al Osasuna, el Sevilla cayó 1-3 ante el Mallorca, y el Villarreal empató 2-2 con el Real Betis.
En la Liga Premier de Inglaterra, el Fulham, con el mexicano Raúl Jiménez de titular, cayó 1-0 ante el Arsenal, que recuperó el liderato general. A su vez, el Manchester City sumó su tercera victoria consecutiva al derrotar 2-0 al Everton con un doblete de su estrella Erling Haaland. Mientras, el Chelsea goleó 3-0 al Nottingham Forest, cuyo técnico, Ange Postecoglou, fue despedido.