Pierde 2-0 ante Corea del Norte
Domingo 19 de octubre de 2025, p. a10
La selección mexicana femenil Sub-17 sufrió su primer tropiezo mundialista. Perdió 2-0 ante la vigente campeona Corea del Norte en el complejo deportivo Moha-mmed VI Football Academy, en Marruecos, y cayó al último lugar del Grupo B en la Copa Mundial de la FIFA de la especialidad.
Después de una preparación que incluyó varios partidos por España, el combinado tricolor estuvo lejos de equiparar su nivel con el de sus rivales asiáticas. Registró menos remates (17 por 6), menor número de pases (413 por 319) y, al momento de controlar la pelota, entregó la mayor posesión desde el primer tiempo.
Si hubo una jugadora que desequilibró a la defensiva mexicana fue Yu Jong Hyang, autora del primer gol a los tres minutos y asistente en el 2-0 de Kim Won Sim (28), después de errores de las centrales Vanessa Lyliana Paredes, Berenice Ibarra y la poca reacción de sus compañeras Alexa Ximena Martínez y Mia Isabella Villalpando.
Aunque el segundo tiempo fue más parejo, el Tricolor no pudo acercarse con peligro a la portería norcoreana. El seleccionador nacional Miguel Ángel Gamero, consciente de la superioridad de las asiáticas, modificó a las tres delanteras que ingresaron de titulares (Joselyn Solís, Miranda Solís y Anaiya Michelle Miyaz) por las tres que tenía en la banca, pero no dio resultado.
Dafne Zoé Sánchez, Ava Elise Stack y Valeria Alejandra Vázquez corrieron con la misma suerte. La derrota complicó el panorama de México en la Copa, primero por la diferencia de goles y lue-go por los rivales a los que tiene que enfrentar. El martes jugará contra Países Bajos, que derrotó 1-0 a Camerún, y con las africanas cerrará el viernes la primera ronda.
En caso de caer con las neerlandesas, las mexicanas podrían quedar fuera desde el segundo partido si Corea del Norte se impone también a Camerún.
Desde su primera participación en Trinidad y Tobago 2010 hasta la edición actual del torneo, el representativo nacional de esta categoría logró su mejor desempeño en Uruguay 2018, donde obtuvo el subcampeonato. En India 2022 y República Dominicana 2024, las citas más recientes, regresó a casa en la fase de grupos.