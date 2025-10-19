De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 19 de octubre de 2025, p. a10

La selección mexicana femenil Sub-17 sufrió su primer tropiezo mundialista. Perdió 2-0 ante la vigente campeona Corea del Norte en el complejo deportivo Moha-mmed VI Football Academy, en Marruecos, y cayó al último lugar del Grupo B en la Copa Mundial de la FIFA de la especialidad.

Después de una preparación que incluyó varios partidos por España, el combinado tricolor estuvo lejos de equiparar su nivel con el de sus rivales asiáticas. Registró menos remates (17 por 6), menor número de pases (413 por 319) y, al momento de controlar la pelota, entregó la mayor posesión desde el primer tiempo.

Si hubo una jugadora que desequilibró a la defensiva mexicana fue Yu Jong Hyang, autora del primer gol a los tres minutos y asistente en el 2-0 de Kim Won Sim (28), después de errores de las centrales Vanessa Lyliana Paredes, Berenice Ibarra y la poca reacción de sus compañeras Alexa Ximena Martínez y Mia Isabella Villalpando.

Aunque el segundo tiempo fue más parejo, el Tricolor no pudo acercarse con peligro a la portería norcoreana. El seleccionador nacional Miguel Ángel Gamero, consciente de la superioridad de las asiáticas, modificó a las tres delanteras que ingresaron de titulares (Joselyn Solís, Miranda Solís y Anaiya Michelle Miyaz) por las tres que tenía en la banca, pero no dio resultado.