Domingo 19 de octubre de 2025, p. 9

Chivas pasó de navegar entre la frustración en el arranque del torneo Apertura 2025 a celebrar ahora cuatro victorias consecutivas para acercarse a los puestos de clasificación directa en la jornada 13 de la Liga Mx. Los rojiblancos se impusieron 2-0 al Mazatlán en un encuentro que pudieron resolver pese a una polémica decisión arbitral.

La incertidumbre que rondaba al plantel rojiblanco hace unas semanas pareciera haberse disipado al ubicarse en el octavo puesto de la tabla general con 20 puntos, situación contrastante a la de Mazatlán, el cual sólo tiene 11 unidades.

Armando Hormiga González logró sacudir las redes en los primeros minutos en el estadio Akron, pero el silbante Fernando Hernández anuló el tanto al señalar una mano previa a la jugada, decisión que desató controversia.

No obstante, González festejaría poco después al cobrar con acierto un penal a los 33 minutos. El tanto marcaría entonces el ritmo del encuentro en favor del Guadalajara, que sentenció el marcador al 40 con un gol de Bryan González.

En Monterrey, Sergio Ramos superó en un tiro de penal a su ex compañero del Real Madrid, Keylor Navas, para rescatar un empate 1-1 frente a Pumas, que pese a arrastrar cinco partidos seguidos sin ganar saltaron a los puestos de play in.

Antes del juego se guardó un minuto de silencio por los afectados tras las lluvias que azotaron a cinco estados del país.

La igualada fue más dolorosa para los regiomontanos, pues dejaron escapar la posibilidad de tomar el subliderato al quedarse en el tercer puesto con 27 puntos; en cambio, los auriazules se ubicaron en el lugar 10 con 14 unidades.

Ante la falta de atacantes, después de que Aaron Ramsey se reportara lesionado antes del encuentro y José Juan Macías saliera en camilla a los 32 minutos0, el mediocampista Alan Medina (42) respondió al darle la ventaja a los universitarios en una jugada donde incluso hizo un túnel a Ramos.