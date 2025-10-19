Hernán Muleiro

Enviado

Periódico La Jornada

Domingo 19 de octubre de 2025, p. 2

Guanajuato, Gto., Sama’ Abdulhadi (1990), reconocida como la primera diyéi Palestina, prendió al público cervantino en Los Pastitos: fue una mezcla de demostración contra el genocidio, ansiada y necesaria para los jóvenes de Guanajuato, y concierto de tecno duro y al grano. No fue primero un acto de apoyo y luego un show musical, sino que todo aconteció al mismo tiempo.

Abdulhadi practica un arte musical que el fallecido cantante del grupo pospunk The Fall, Mark E Smith, llamó la Triple R: “Repetición, repetición, repetición”. Es cierto que el público está entregadísimo, pero la música de Abdulhadi avanza sin concesiones a través del despampanante foro.

Sama agradece el apoyo, la enorme bandera que va pasando de mano en mano, hace un gesto de corazón, sonríe y baila, aunque perfectamente podría estar parada estática; es que la contundencia de los bajos y baterías es tal que su agresividad sonora subsume a la audiencia con su energía.

Queda claro que la descarga no es sólo auditiva, da la sensación de que muchos jóvenes han estado un buen tiempo esperando la catarsis colectiva para expresar su enojo por el genocidio y su apoyo a Palestina; juntos y en un lugar público, enseñándole a sus pares y a sus mayores de qué se trata.

Tecnología, una extensión

Sama, híperelocuente en sus entrevistas, no habla y nadie espera un discurso; es que así es el tecno, género musical en el que las frases del filósofo Marshall McLuhan “el medio es el mensaje” y “la tecnología es una extensión de nosotros mismos” se aplican de forma particularmente rigurosa.