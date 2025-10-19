Josefina Quintero

Periódico La Jornada

Domingo 19 de octubre de 2025, p. 26

Sin importar que la construcción del predio marcado con el número 64 de la calle Real de los Reyes en Coyoacán fuera suspendida por las autoridades, lo sellos fueron cubiertos con plástico negro y en el interior del terreno un grupo de trabajadores a marchas forzadas siguen la obra.

Para los pobladores de Los Reyes Hueytlilac resulta extraño que se hayan atrevido a continuar con la edificación de departamentos, ante la sanción y el llamado que hicieron para que se investigue al diputado de Morena Gerardo Villanueva, a quien acusan de haberse adjudicado el terreno, presuntamente, de forma ilegal, .

Ayer los vecinos informaron que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) aceptó la denuncia que interpusieron porque al demoler la casa que se encontraba e iniciar la obra derribaron varios árboles.