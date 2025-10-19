Diputado de Morena se apropia de terreno de forma ilegal, acusan vecinos de Los Reyes Hueytlilac
Domingo 19 de octubre de 2025, p. 26
Sin importar que la construcción del predio marcado con el número 64 de la calle Real de los Reyes en Coyoacán fuera suspendida por las autoridades, lo sellos fueron cubiertos con plástico negro y en el interior del terreno un grupo de trabajadores a marchas forzadas siguen la obra.
Para los pobladores de Los Reyes Hueytlilac resulta extraño que se hayan atrevido a continuar con la edificación de departamentos, ante la sanción y el llamado que hicieron para que se investigue al diputado de Morena Gerardo Villanueva, a quien acusan de haberse adjudicado el terreno, presuntamente, de forma ilegal, .
Ayer los vecinos informaron que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) aceptó la denuncia que interpusieron porque al demoler la casa que se encontraba e iniciar la obra derribaron varios árboles.
En la demanda que se entregó a la procuraduría ambiental expusieron que se trata de un predio irregular que no cuenta con permisos de construcción, por lo cual no exhibieron las licencias respectivas, la manifestación ni quién es el director responsable de obra.
Ante la irregularidad del terreno, habitantes insisten en asegurar que el legislador Gerardo Villanueva aprovechó su cargo de legislador para adjudicarse de forma ilegal el predio que pertenecía a un señor conocido como Mauricio Hernández, quien murió sin dejar testamento.
Exigieron al Gobierno de la Ciudad de México aplicar la ley e impedir que se sigan con las obras y respeten la suspensión de actividades, que se impuso por falta de medidas de seguridad.