Domingo 19 de octubre de 2025, p. 26

Por delitos contra la salud, portación de arma de fuego y cohecho, un juez de control dejó en prisión en el Reclusorio Sur a Donovan Calderón, quien presuntamente disparó contra el abogado David Cohen Sacal el lunes pasado. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) aún no imputa el crimen, pese a estar señalado como uno de los autores materiales.

La mañana de ayer, el joven de 20 años, detenido el miércoles por la policía capitalina, fue presentado ante un juez de control en dicho penal, al cual fue trasladado.

Durante la audiencia, el agente del Ministerio Público presentó la imputación de los delitos por los que fue detenido en inmediaciones de la autopista México-Puebla y no por el homicidio.

Calificó de legal la detención y determinó dejarlo en prisión, en espera de que se defina su situación jurídica, ya que su abogado, Enrique Mayen, solicitó la duplicidad de término, por lo que será el 22 de octubre cuando se determine si es vinculado a proceso.