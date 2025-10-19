▲ Los arquitectos vascos Mariano Benito Araluce e Imanol Ordorika, junto al mexicano Francisco Serrano, diversificaron los moldes de cada sección y en las zonas abiertas se priorizó el uso peatonal al ofrecer paisajes agradables ante la dimensión de los edificios, además del lago artificial, donde hace 50 años los niños, como Julio, fueron felices. La pagoda es distintiva de la zona. Foto Museo Archivo de la Fotografía y Jair Cabrera Torres

Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Domingo 19 de octubre de 2025, p. 25

Antes de que se colaran los primeros bloques de concreto, el terreno donde hoy se erige la unidad habitacional Infonavit Iztacalco –reconocida por las autoridades como colonia– era un paisaje chinampero. Ahí crecían acelgas y betabeles que los niños recogían para llevar a casa.

Isabel Cuevas Velasco, vecina de la colonia Carlos Zapata Vela, que está frente a ese complejo, del otro lado del Circuito Interior Río Churubusco, recuerda que muchas mujeres acudían a lavar al río con sus hijos a cuestas “porque no había agua y los chinamperos nos daban permiso de venir aquí”. A falta de lavaderos, se acomodaban en las piedras, “cargando tinas y chamacos en la espalda”.

Con los años, aquella vida rural dio paso a la urbanización. En 1972 se construyó el conjunto Infonavit Iztacalco, una de las unidades habitacionales más grandes de la Ciudad de México. Más de medio siglo después conserva la magnitud de su diseño original: 5 mil 691 viviendas que van desde departamentos, dúplex y triplex hasta casas solas y en algunos casos penthouses.

Divididos de norte a sur, los bloques se distinguen por los colores que delimitan sus siete secciones y cada una cuenta con plazas emblemáticas que, desde su origen, se convirtieron en el corazón de la vida comunitaria. En medio de ese paisaje urbano estuvo un lago artificial, que marcó a toda una generación de vecinos.

Julio Reséndiz Domínguez fue uno de los primeros en estrenar la sección Corales. Él recuerda su infancia: “padrísima y llena de convivencia por las tardes. Esto era una fiesta. Era correr, brincar, jugar a la cuerda, a los encantados… convivíamos grandes y pequeños”.

Para muchos obreros, mudarse a esa zona significó dejar atrás las viviendas precarias y acceder a una propiedad digna y moderna. El nombre proviene del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que hizo posible la adquisición de casas mediante créditos en plazos de 10 a 20 años.

Al contar con apenas dos primarias –la David Alfaro Siqueiros y la Carta de los Derechos–, el crecimiento poblacional ocasionó que los niños tomaran clases en un edificio de la sección Colorín. Además, la única secundaria estaba ubicada en la parte de lo que hoy es Canal de Tezontle y el Circuito Interior Río Churubusco; “la llamaban la gallinera, porque estaba construida con láminas.

Con el paso del tiempo, aquellas aulas precarias dieron lugar a instituciones consolidadas. Actualmente, la secundaria diurna 209 Francisco Villa es la única institución de ese nivel dentro de esta colonia. “La escuela era acreedora de varios premios a nivel nacional, incluso por el nivel de educación que se impartía”, recuerdan los vecinos.