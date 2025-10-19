▲ A los asistentes no les pidieron identificación que los acreditara como trabajadores del gobierno local, tampoco fue necesario llegar a la mesa para recibir la boleta. Foto Alejandro Cruz

El líder de los trabajadores de limpia, Hugo Alonso Ortiz, se autoproclamó secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México luego de la elección de ayer en la que sólo él fue candidato, pese a que el proceso no fue avalado por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA).

Es la segunda ocasión en cinco años que el dirigente de la sección 1 de dicho gremio busca apoderarse del sindicato de burócratas, después de que en 2020 se declaró presidente tras unos comicios que también fueron desconocidos por la autoridad laboral.

Este conflicto llevó a que la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), por medio de un directorio, tomará las riendas de la organización por casi un año hasta que convocó a una nueva elección.

Según los resultados de la votación, organizada y calificada por integrantes del anterior comité ejecutivo, cuya gestión concluyó el 28 de septiembre, el dirigente de los encargados de la recolección de basura obtuvo más de 63 mil votos, lo que representa casi dos terceras partes del padrón.

Trabajadores denunciaron que la mayoría de los que ayer sufragaron fueron contratados bajo el esquema de nómina 8, que hace poco más de un mes los basificaron; sin embargo, Julio Miranda, integrante de la sección 1, explicó que por estatutos tienen que pasar seis meses y un día para que esas personas obtengan su dígito sindical, por lo que legalmente no podían participar.

“Fueron obligados con la amenaza de ser suspendidos o no dejarlos salir a trabajar”, y agregó que fueron coaccionados para llevar a por lo menos cinco personas más cada uno, que en muchos casos eran familiares o vecinos que no trabajan en el gobierno.