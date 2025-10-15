Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 10

A partir del 19 de octubre, el canal del Poder Judicial de la Federación (PJF) cambiará de nombre de Justicia TV a Plural TV, con una nueva barra de programación en lenguas indígenas y en español, que buscará reflejar la diversidad cultural, lingüística y jurídica de México.

Además, anunció que por primera vez establecerá convenios con los canales del Poder Legislativo, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) y Canal Once para ampliar su alcance y compartir contenidos.

La nueva imagen del canal fue presentada ayer en su sede del Centro Histórico capitalino, donde su director, Mardonio Carballo, afirmó que el cambio representa “un hito en la historia de la televisión mexicana”, al destacar que ninguna emisora del país ha transmitido en tantas lenguas.

Carballo explicó que la meta es que en dos años “podamos tener un canal que sea referente en la pluralidad”, con comunicadores de cada una de las 11 familias lingüísticas que agrupan a las 68 lenguas indígenas del país. El proyecto iniciará con cinco conductores que transmitirán en tseltal, zoque, purépecha, chinanteco y náhuatl.

Histórica alianza con otras emisoras del Estado

Hasta ahora, no existían alianzas para compartir programación entre las televisoras públicas de los tres Poderes de la Unión. El acuerdo se concretó después de que en los pasados dos años hubo un distanciamiento entre el Ejecutivo y Legislativo con el Judicial, que encabezó hasta agosto pasado la ministra presidenta Norma Piña.