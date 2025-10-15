Fabiola Martínez y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de octubre de 2025, p. 9

La organización Construyendo Solidaridad y Paz, vinculada con grupos evangélicos, es la primera en realizar el número de asambleas requeridas para continuar en el proceso para constituirse en partido político, pero aún no alcanza la cantidad mínima necesaria de afiliados.

Fuentes del Instituto Nacional Electoral (INE) dijeron que llegar al número de asambleas significa un avance básico, porque apenas empezará la revisión de cada afiliación de potenciales militantes (mínimo 256 mil 30 personas) y, sobre todo, de los ingresos y gastos de cada grupo.

Construyendo Solidaridad y Paz ha celebrado 302 asambleas, de las cuales 98 fueron canceladas por falta de quorum y 204 son clasificadas como “preliminarmente celebradas”; en ese análisis inicial, el grupo tiene apenas 115 mil 905 afiliados, es decir, necesita más de 100 mil más para llegar a la meta, de acuerdo con datos del INE.

En el anterior proceso, el grupo Libertad y Responsabilidad Democrática, vinculado a Margarita Zavala y al ex presidente Felipe Calderón, cuyo objetivo era registrar al nuevo partido México Libre, perdió esa posibilidad en la última etapa.

Lo anterior, después de que la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el criterio del INE de que algunos de sus recursos no fueron plenamente identificados, sobre todo en el uso de dinero en efectivo.