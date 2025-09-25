Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 6
Instituciones federales detuvieron en el municipio de Vista Hermosa, Michoacán, a 38 sujetos presuntamente relacionados con la iglesia La Luz del Mundo mientras se capacitaban en el manejo de armas, a quienes se incautó una pistola, equipo táctico, cartuchos y réplicas de armamento.
Lo anterior fue dado a conocer por el gabinete de seguridad como parte de las aprehensiones, cateos, decomisos de armas de fuego y droga en siete estados.
La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que los sujetos dijeron ser integrantes de “jahzer”, guardia secreta de esta organización religiosa. Cuando llegó la autoridad y les preguntó: “¿Y ustedes qué hacen aquí?”, la respuesta fue: “Nos estamos preparando para el fin del mundo”.
Los detenidos insistieron en que eran parte de la iglesia y que su misión era entrenarse para proteger a sus líderes, sus templos y sus eventos masivos.
El operativo fue llevado a cabo por elementos de la Policía Estatal y el Ejército Mexicano, luego de localizar un predio habilitado como campo de adiestramiento.
En el lugar fueron capturadas 38 personas que vestían playeras y credenciales con logotipos de esa congregación religiosa. Entre los arrestados había una mujer estadunidense, a quien se incautó un arma corta, 17 réplicas de armas largas y cortas, un cargador, 15 cartuchos y equipo táctico.
Fuentes federales indicaron que al grupo también se le confiscaron cinco réplicas de armas largas, 14 cortas de plástico, 22 cuchillos de utilería, cinco cuchillos metálicos, copias de cargadores de diversos calibres y de equipo táctico.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.
Otros operativos
En Oaxaca, elementos de la Defensa, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República detuvieron a dos personas y decomisaron 38 kilos de heroína, así como fentanilo.
En Sinaloa, las autoridades localizaron e inhabilitaron 16 áreas de elaboración de metanfetaminas, aseguraron sustancias químicas y un reactor de síntesis orgánica. La afectación económica a la delincuencia en ese operativo se estima en 254 millones de pesos.
En Elota, se localizó y desmanteló un campamento clandestino, donde se confiscó una ametralladora entre seis armas largas.