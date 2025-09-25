Gustavo Castillo y Ernesto Martínez Elorriaga

Reportero y corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 6

Instituciones federales detuvieron en el municipio de Vista Hermosa, Michoacán, a 38 sujetos presuntamente relacionados con la iglesia La Luz del Mundo mientras se capacitaban en el manejo de armas, a quienes se incautó una pistola, equipo táctico, cartuchos y réplicas de armamento.

Lo anterior fue dado a conocer por el gabinete de seguridad como parte de las aprehensiones, cateos, decomisos de armas de fuego y droga en siete estados.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que los sujetos dijeron ser integrantes de “jahzer”, guardia secreta de esta organización religiosa. Cuando llegó la autoridad y les preguntó: “¿Y ustedes qué hacen aquí?”, la respuesta fue: “Nos estamos preparando para el fin del mundo”.

Los detenidos insistieron en que eran parte de la iglesia y que su misión era entrenarse para proteger a sus líderes, sus templos y sus eventos masivos.

El operativo fue llevado a cabo por elementos de la Policía Estatal y el Ejército Mexicano, luego de localizar un predio habilitado como campo de adiestramiento.

En el lugar fueron capturadas 38 personas que vestían playeras y credenciales con logotipos de esa congregación religiosa. Entre los arrestados había una mujer estadunidense, a quien se incautó un arma corta, 17 réplicas de armas largas y cortas, un cargador, 15 cartuchos y equipo táctico.