Periódico La Jornada

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 29

El ingreso del frente frío 4 mantendrá en interacción con la onda tropical 34 y canales de baja presión, el pronóstico de lluvias en al menos 28 estados del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En tanto, el huracán Narda categoría 2, se aleja más de las costas mexicanas sobre el Pacífico. A las 15 horas de ayer, tiempo del centro de México, se localizó aproximadamente 905 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y 910 kilómetros al oeste-suroeste de Playa Pérula, Jalisco. Tiene vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora y rachas de 195.

El SMN también informó que se formó la tormenta tropical Humberto en el Atlántico, sin que represente un peligro para territorio nacional. Ayer se localizó 3 mil 220 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo.