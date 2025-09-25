Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 28

Guadalajara, Jal., Contrario a la anunciada “copiosa participación” que reportó la oficina de prensa de la Universidad de Guadalajara (UdeG), las actas de votaciones para elegir a los alumnos de facultades que integrarán el Consejo General Universitario (CGU) mostraron un alto abstencionismo que, en algunos campus y divisiones, superó 90 por ciento del padrón; además, un elevado porcentaje de los sufragios emitidos fueron nulos, de acuerdo con las actas de escrutinio.

La Asamblea Estudiantil Interuniversitaria, que en las dos semanas recientes ha realizado una serie de movilizaciones, plantones, mítines, marchas y pega de propaganda para exigir mayor democracia en la UdeG, consideró que los resultados demuestran el repudio a la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), que integró las planillas en la elección.

Según el análisis de las actas en siete diferentes campus metropolitanos, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) y en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) hubo el mayor abstencionismo y más cantidad de votos nulos.

En la División de Disciplina, Desarrollo, Promoción y Preservación del CUCS, donde están las facultades de Medicina, Enfermería o Sicología, con un padrón de 5 mil 621 alumnos apenas votaron 310, para sumar un porcentaje de participación de 5.5 por ciento. Y de los 310 sufragios emitidos, 155 fueron nulos.

El área de Disciplinas Clínicas, del mismo campus tiene un padrón de 9 mil 40 personas, pero sólo 722 ejercieron su derecho (7.9 por ciento); 302 de ellos, con sufragios nulos (41.8 por ciento). En Disciplinas Básicas para la Salud sólo votaron 541 estudiantes, 9.1 por ciento de la totalidad, 212 de los cuales anularon su sufragio.

En el CUCSH la participación más alta, en Estudios Políticos y Sociales, fue de 23.8 por ciento de los 2 mil 616 alumnos; de los 624 sufragios, 40 por ciento (250) se anuló. En la división de Estudios de Estado y Sociedad 8.1 por ciento del padrón de 111 educandos emitió su voto; es decir, apenas nueve y seis de ellos los anularon.

En Estudios Jurídicos, donde está la carrera de derecho, que ha dado a la FEU mucha militancia, 20.6 por ciento de los 6 mil 452 alumnos votaron; hubo un total de mil 334 sufragios, 19.9 por ciento de ellos (266) nulos.

También en el CUCSH, la División de Estudios de la Cultura tuvo 12.4 por ciento de participación, pues de sus 337 estudiantes votaron 42; pero 52.3 por ciento (22 alumnos), prefirió invalidar su sufragio. Estudios Históricos y Humanos, con un padrón de 2 mil 125 personas, apenas logró sumar 283 votos computados (13.3 por ciento), con 71.7 por ciento nulos (203).

En el Centro Universitario de Ciencias Biológico Agropecuarias (Cucba) más de 20 por ciento de los 2 mil 362 alumnos de la División de Ciencias Agrícolas y Forestal formaron parte del proceso (481), pero 50 anularon su voto (10.3 por ciento).