De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 25 de septiembre de 2025, p. 22

La fianza que tuvo que pagar el empresario Ricardo Salinas Pliego, derivada de un juicio que enfrenta en Nueva York, se debió a una defraudación que cometió durante la venta de una firma telefónica a inversionistas, a quienes no les notificó que dicha compañía enfrentaba adeudos fiscales.

En conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que no tenía mayores detalles del proceso legal contra Salinas Pliego, pero aseveró que, al igual que arrastra adeudos fiscales en territorio mexicano, el magnate enfrenta ese mismo proceso en Estados Unidos porque no paga lo que debe. “Resulta que la vendió con deudas al fisco, en su momento. La denuncia está puesta por quien se la vendió en Estados Unidos. Es una fianza que tiene que pagar para no ser detenido.(…) una defraudación que hizo, o sea, que vende sin informar todas las condiciones de la venta.”