Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 15

Villahermosa, Tab., Un juez de control de la región judicial 9 de Villahermosa vinculó ayer a proceso a Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de la entidad y presunto capo del grupo criminal La Barredora, acusado de asociación delictuosa, extorsión y secuestro agravados.

Durante la continuación de la au-diencia inicial, a puerta cerrada, el juzgador ratificó la medida cautelar de prisión preventiva para el ex funcionario conocido como El Munra, Comandante H y El Abuelo.

Asimismo, determinó un plazo de tres meses, que concluirá el 23 de diciembre próximo, para la investigación complementaria de la defensa y la Fiscalía General del Estado, que reunirán los datos de prueba que presentarán en el juicio por las acusaciones de fuero común establecidas en la causa penal 386/2025.

Bermúdez Requena compareció ante el juez de la capital tabasqueña de manera virtual desde el Centro Federal de Readaptación Social 1, El Altiplano, donde fue recluido el pasado 18 de septiembre, luego de ser expulsado de Paraguay. En el ámbito federal también hay una orden deaprehensión en su contra por delincuencia organizada, crímenes contra la salud, acopio y tráfico de armas e ilícitos con hidrocarburos.