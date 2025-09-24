Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 15
Villahermosa, Tab., Un juez de control de la región judicial 9 de Villahermosa vinculó ayer a proceso a Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de la entidad y presunto capo del grupo criminal La Barredora, acusado de asociación delictuosa, extorsión y secuestro agravados.
Durante la continuación de la au-diencia inicial, a puerta cerrada, el juzgador ratificó la medida cautelar de prisión preventiva para el ex funcionario conocido como El Munra, Comandante H y El Abuelo.
Asimismo, determinó un plazo de tres meses, que concluirá el 23 de diciembre próximo, para la investigación complementaria de la defensa y la Fiscalía General del Estado, que reunirán los datos de prueba que presentarán en el juicio por las acusaciones de fuero común establecidas en la causa penal 386/2025.
Bermúdez Requena compareció ante el juez de la capital tabasqueña de manera virtual desde el Centro Federal de Readaptación Social 1, El Altiplano, donde fue recluido el pasado 18 de septiembre, luego de ser expulsado de Paraguay. En el ámbito federal también hay una orden deaprehensión en su contra por delincuencia organizada, crímenes contra la salud, acopio y tráfico de armas e ilícitos con hidrocarburos.
En julio pasado el general Miguel Ángel Martínez, entonces comandante de la 30 Zona Militar, con sede en Tabasco, reveló que desde inicios de año había una orden de captura en la entidad contra el ex titular de seguridad en la gestión de Adán Augusto López.
Para entonces, Bermúdez ya había abandonado el país y fue considerado prófugo de la justicia, se emitió una ficha roja y comenzó a ser buscado por la Interpol.
El Abuelo fue aprehendido el 12 deseptiembre en una casa de la exclusiva zona residencial Surubi’i, a las afueras de Asunción, Paraguay. Luego de casi cinco días, fue expulsado y entregado a las autoridades mexicanas. El 19 de septiembre comenzó la audiencia inicial en su contra, en la cual el juez de Tabasco le dictó prisión preventiva por delitos de fuero común; ayer concluyó.
Según señaló el pasado viernes el fiscal de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez, en caso de ser declarado culpable El Abuelo podría pur-gar una pena de 158 años de prisión: “el secuestro conlleva una sentencia de 50 a 100 años de cárcel; la asociación delictuosa, de 7.5 a 18 años, y la extorsión de 20 a 40 años”.