Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 12

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) puso en marcha un Plan de Cirugía Robótica, con la adquisición de cinco robots Da Vinci Xi –de los más avanzados– y remplazó el que tenía en el Hospital 20 de Noviembre, con la finalidad de hacer sobre todo procedimientos oncológicos.

Uno de los nuevos robots se estrenará mañana en el Hospital General de Saltillo, Coahuila; el 1º de octubre se hará cirugía con el aparato remplazado en el Hospital 20 de Noviembre y el 15 de octubre iniciarán estos procedimientos en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Coahuila.

“Están programadas por lo menos 150 cirugías en lo que resta del año. Todas son oncológicas y sobre todo en temas de riñón, esófago, vejiga, próstata y también atención de carácter ginecológico”, informó el director del Issste, Martí Batres.

Destaca ventajas

Esta cirugía es controlada al 100 por ciento por el cirujano responsable de la operación, señaló ayer en la mañanera del pueblo.

Consiste en el manejo de una consola que tiene palancas, pedales y brazos robóticos que sostienen al mismo tiempo los instrumentos de operación y la cámara de video, lo que permite realizar incisiones más pequeñas, con mucho menos sangrado y menos dolor, una recuperación más pronta, así como alta hospitalaria más rápida, agregó.