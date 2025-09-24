Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 12

Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo de la Salud de la secretaría del ramo, denunció que en el abasto de medicamentos existen incumplimientos importantes de poco más de 30 empresas, que en algunos casos llega a 100 por ciento. Por ello, exigió que “se tomen en serio los compromisos que han hecho y que le queden bien a los pacientes de nuestro país, con quienes se comprometieron a entregar”.

A su vez, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que estas empresas deben cumplir los contratos que se les otorgaron en este mes. “Si no cumplen, se inhabilitan las empresas, ya no van a poder venderle al gobierno, y las sanciones correspondientes que lleva el contrato”. Incluso, señaló que la Secretaría Anticorrupción da seguimiento a la compra de medicamentos “y donde se encuentre que es malintencionado tiene que haber denuncia penal. No solamente que no se vuelva a comprar a estas empresas, sino denuncia penal”.

Clark detalló las empresas con mayores niveles de incumplimiento: Bioxintegral, que no han entregado una sola pieza de lo que les ha pedido, 100 por ciento de incumplimiento; Productos Farmacéuticos Serral, “que han incumplido 87 por ciento de lo que les hemos pedido, es decir, les hemos pedido 170 mil piezas y han incumplido prácticamente 150 mil de ellas”; Comercializadora y Distribuidora de Consumibles Médicos, 83 por ciento de incumplimiento; Comercializadora UCIN, 83 por ciento de incumplimiento; Abastecedora Higiénica de Sonora, “les hemos pedido 3 millones de piezas y no han entregado, de ésas, 2.4 millones”.

Sheinbaum dijo que través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios se están revisando irregularidades graves, porque se han identificado prácticas monopólicas particularmente en medicamentos oncológicos, donde no hay muchas empresas proveedoras, y se han puesto de acuerdo para elevar los precios.