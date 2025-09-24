Autoridades advierten sobre sanciones a unas 30 firmas
Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 12
Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo de la Salud de la secretaría del ramo, denunció que en el abasto de medicamentos existen incumplimientos importantes de poco más de 30 empresas, que en algunos casos llega a 100 por ciento. Por ello, exigió que “se tomen en serio los compromisos que han hecho y que le queden bien a los pacientes de nuestro país, con quienes se comprometieron a entregar”.
A su vez, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que estas empresas deben cumplir los contratos que se les otorgaron en este mes. “Si no cumplen, se inhabilitan las empresas, ya no van a poder venderle al gobierno, y las sanciones correspondientes que lleva el contrato”. Incluso, señaló que la Secretaría Anticorrupción da seguimiento a la compra de medicamentos “y donde se encuentre que es malintencionado tiene que haber denuncia penal. No solamente que no se vuelva a comprar a estas empresas, sino denuncia penal”.
Clark detalló las empresas con mayores niveles de incumplimiento: Bioxintegral, que no han entregado una sola pieza de lo que les ha pedido, 100 por ciento de incumplimiento; Productos Farmacéuticos Serral, “que han incumplido 87 por ciento de lo que les hemos pedido, es decir, les hemos pedido 170 mil piezas y han incumplido prácticamente 150 mil de ellas”; Comercializadora y Distribuidora de Consumibles Médicos, 83 por ciento de incumplimiento; Comercializadora UCIN, 83 por ciento de incumplimiento; Abastecedora Higiénica de Sonora, “les hemos pedido 3 millones de piezas y no han entregado, de ésas, 2.4 millones”.
Sheinbaum dijo que través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios se están revisando irregularidades graves, porque se han identificado prácticas monopólicas particularmente en medicamentos oncológicos, donde no hay muchas empresas proveedoras, y se han puesto de acuerdo para elevar los precios.
De igual forma, la mandataria detalló que en muchos casos, en colusión con algún servidor público se aplican medicamentos más caros aun cuando no sean los óptimos para tratar un cáncer. “O sea, medicamentos oncológicos muy especializados que cuestan millones y millones de pesos, que no necesariamente se deben utilizar para un tipo de cáncer, y se estaban solicitando. O incluso, hemos encontrado medicamentos con el sello de Secretaría de Salud, o de Birmex o de las instituciones, que se venden en la farmacia de enfrente”.
El director del Issste, Martí Batres, destacó abusos de las farmacéuticas. Señaló que en una subasta inversa, el precio original de un medicamento oncológico fue de 20 mil pesos, pero se redujo a 4 mil pesos, lo que refleja los márgenes de ganancia. “Hay otro caso, que es el de la bleomicina, que estaba a un costo en los años pasados, y ya en estos días siete veces más. Obviamente, todo esto eleva los costos, dificulta que lleguen a las instituciones”.
Por otro lado, el director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, informó que esta semana arranca la segunda etapa de las Rutas de la Salud, que en esta ocasión han integrado un kit de 147 claves, incluida insulina. En cinco días se abastecerán 8 mil 342 centros de salud, con 9 mil 632 kits prearmados de medicamentos y materiales de curación.