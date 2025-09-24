Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 10

La presidenta Claudia Shein-baum Pardo consideró “muy doloroso” el asesinato de un estudiante en el plantel sur del Colegio de Ciencias y Humanidades. Indicó que instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a “que acercara a la familia y cooperar con la Universidad Nacional Autónoma de México en lo que determine que podamos ayudar”.

Durante su conferencia, la mandataria señaló que de acuerdo con la información que le proporcionaron no parece que haya habido una riña, sino más bien fue un ataque directo del otro estudiante pero se está a la espera de las investigaciones que le corresponderán realizar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.