▲ Padres de familia, estudiantes y miembros de colectivos se manifestaron en los alrededores de la Torre de Rectoría de la UNAM. Foto Jair Cabrera Torres

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 10

Un día después del asesinato del alumno Jesús Israel Hernández por parte del estudiante Lex Ashton Canedo López, dentro de las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, aseveró que la universidad está de luto, además de que se trata de un hecho inédito.

“La pérdida de una vida y la manera en que sucedieron los hechos no tiene precedente, y así hay que asumirlo. Me solidarizo con la familia del estudiante asesinado, con toda la comunidad del CCH Sur y la universitaria en su conjunto, porque esto nos duele a todas y a todos”, subrayó ayer en un videomensaje que emitió en las redes sociales y páginas oficiales de la máxima casa de estudios alrededor de las 3 de la tarde, casi 26 horas después del atentado.

Grabado desde el interior del plantel donde ocurrieron los hechos violentos, el rector Lomelí Vanegas hizo votos porque el trabajador agredido se recupere pronto de las lesiones que le causó el alumno irregular de 19 años, y aseguró que harán todo lo que esté a su alcance para que se haga justicia.

Luego de la sicosis que vivieron alumnos, docentes y personal administrativo el pasado lunes, de manera tardía el rector de la Universidad Nacional se solidarizó con la familia del estudiante asesinado, con toda la comunidad del CCH Sur y la universitaria en su conjunto.

A su vez, informó que instruyó a la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario a sesionar ayer mismo, para revisar los protocolos de seguridad del plantel y redoblar esfuerzos “para hacer de nuestros planteles educativos y de todas nuestras instalaciones, espacios seguros y libres de violencia”.