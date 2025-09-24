Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 10
Un día después del asesinato del alumno Jesús Israel Hernández por parte del estudiante Lex Ashton Canedo López, dentro de las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, aseveró que la universidad está de luto, además de que se trata de un hecho inédito.
“La pérdida de una vida y la manera en que sucedieron los hechos no tiene precedente, y así hay que asumirlo. Me solidarizo con la familia del estudiante asesinado, con toda la comunidad del CCH Sur y la universitaria en su conjunto, porque esto nos duele a todas y a todos”, subrayó ayer en un videomensaje que emitió en las redes sociales y páginas oficiales de la máxima casa de estudios alrededor de las 3 de la tarde, casi 26 horas después del atentado.
Grabado desde el interior del plantel donde ocurrieron los hechos violentos, el rector Lomelí Vanegas hizo votos porque el trabajador agredido se recupere pronto de las lesiones que le causó el alumno irregular de 19 años, y aseguró que harán todo lo que esté a su alcance para que se haga justicia.
Luego de la sicosis que vivieron alumnos, docentes y personal administrativo el pasado lunes, de manera tardía el rector de la Universidad Nacional se solidarizó con la familia del estudiante asesinado, con toda la comunidad del CCH Sur y la universitaria en su conjunto.
A su vez, informó que instruyó a la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario a sesionar ayer mismo, para revisar los protocolos de seguridad del plantel y redoblar esfuerzos “para hacer de nuestros planteles educativos y de todas nuestras instalaciones, espacios seguros y libres de violencia”.
En un discurso de dos minutos, Lomelí Vanegas afirmó tener la certeza de que, con la participación de toda la comunidad universitaria y en coordinación con los distintos ámbitos de gobierno, será posible regresar la paz a todos los planteles que conforman esta institución.
A pesar del terror que experimentaron los estudiantes de bachillerato de este CCH, y del que tardarán en recuperarse emocionalmente, el rector les pidió “no dejarse vencer por ningún tipo de adversidad y recurrir a sus docentes, tutoras y tutores cuando sientan ansiedad o tengan algún problema que no sepan cómo resolver o enfrentar”.
Invitó a los estudiantes, personal académico y administrativo a hacer uso de dichos programas de atención, así como a los padres del alumnado, para que los conozcan a fin de estimular a sus hijos a utilizarlos en beneficio de su formación integral, “como un paso indispensable para contar con una comunidad empática y resiliente en todos los sentidos”, subrayó.
“Como rector, condeno la violencia y también me hago cargo de la necesidad de redoblar los esfuerzos para prevenirla y erradicarla”, enfatizó, tras agregar que es indispensable analizar lo ocurrido para establecer las condiciones de prevención adecuadas.
Con el rostro visiblemente preocupado, sostuvo que estas violencias se pueden evitar si se detectan a tiempo los problemas y se actúa en consecuencia, con el objetivo de construir un espacio seguro al que tiene derecho su estudiantado, el personal académico y administrativo.