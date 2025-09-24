Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 8

Hasta ahora se han registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 15 mil 375 connacionales en Estados Unidos, de los cuales 62 por ciento son hombres y 38 por ciento mujeres, informó el titular del organismo, Zoé Robledo.

En la conferencia del pueblo dijo que estos beneficiarios a su vez han asegurado a 14 mil 705 familiares, ya sean parejas, hijos menores de 16 años y hasta 25 cuando estudian en un plantel público, y a los padres si hay dependencia económica.

Los aseguramientos de familiares, precisó, se han llevado a cabo en Chihuahua, Nuevo León y Jalisco.

Mencionó que estas altas en el IMSS se realizan con 389 pesos de salario base diario y destacó que 13 mil 921 paisanos recuperaron semanas cotizadas al registrarse como trabajadores independientes.

De ellos, mil 321 lograron pensionarse con el inicio del programa de afiliación de connacionales en 2021.

Indicó que pagar Infonavit permite a los migrantes acceder a un crédito de vivienda y mediante la aplicación Finabien también pueden pagar las cuotas del IMSS, con comisiones de 50 pesos y 2.99 por autorremesa.