Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 6

El gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral (INE) preparan una “ruta crítica” hacia la firma de un convenio de colaboración entre el órgano y la Agencia de Transformación Digital.

A la par, se revisan los impactos de la creación de la clave única del registro de población (CURP) con datos biométricos respecto al Registro Federal de Electores (RFE). Sin embargo, el informe final de ese punto será emitido hasta conocer los reglamentos de la reforma legal en referencia.

Así se estableció durante la sesión extraordinaria de la comisión del RFE, en la cual se aprobaron también las bases para la transformación digital del INE, para modernizar los servicios que ofrecen a la ciudadanía.