G. Saldierna, A. Becerril y A. Sánchez

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 4

La mesa directiva del Senado rechazó ayer todo acto que busque o promueva el genocidio del pueblo palestino, y en un posicionamiento instó a detener las acciones bélicas contra esta población y los gazatíes.

En medio de los ataques israelíes a la franja de Gaza, Movimiento Ciudadano pidió a su vez que se invite al Congreso a la embajadora de Palestina, Nadya Rasheed, para que comparta la situación en que se encuentra su país.

En el posicionamiento, al que dio lectura la presidenta de la Cámara alta, Laura Itzel Castillo (Morena), y no fue suscrito por PAN ni PRI, se expresa “profunda preocupación” por las violaciones a los derechos humanos que están sufriendo los palestinos y se reconoce a las naciones y a los organismos internacionales que han condenado las acciones de lesa humanidad en su contra.

Además, se insta a reconocer al Estado de Palestina, luego de retomar el informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios ocupados, en el que se señala que 60 mil 199 personas han sido asesinadas, y de ellas, 18 mil 430 eran niñas y 9 mil 735 mujeres.