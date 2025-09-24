Insta a detener acciones bélicas que han dejado 60 mil muertos
La mesa directiva del Senado rechazó ayer todo acto que busque o promueva el genocidio del pueblo palestino, y en un posicionamiento instó a detener las acciones bélicas contra esta población y los gazatíes.
En medio de los ataques israelíes a la franja de Gaza, Movimiento Ciudadano pidió a su vez que se invite al Congreso a la embajadora de Palestina, Nadya Rasheed, para que comparta la situación en que se encuentra su país.
En el posicionamiento, al que dio lectura la presidenta de la Cámara alta, Laura Itzel Castillo (Morena), y no fue suscrito por PAN ni PRI, se expresa “profunda preocupación” por las violaciones a los derechos humanos que están sufriendo los palestinos y se reconoce a las naciones y a los organismos internacionales que han condenado las acciones de lesa humanidad en su contra.
Además, se insta a reconocer al Estado de Palestina, luego de retomar el informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios ocupados, en el que se señala que 60 mil 199 personas han sido asesinadas, y de ellas, 18 mil 430 eran niñas y 9 mil 735 mujeres.
La instancia concluye que las autoridades y las fuerzas de seguridad israelíes han cometido y siguen perpetrando actos de genocidio en esa zona.
Por su lado, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano solicitó a las presidentas del Senado y de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán (PAN), que extiendan una respetuosa y fraternal invitación a Nadya Rasheed para que comparta el diagnóstico y la situación en su país, así como la crisis humanitaria en que se encuentra.
En tanto, un grupo de manifestantes bloqueó la tarde de ayer la circulación en ambos sentidos de Paseo de la Reforma en demanda de que el gobierno de Claudia Sheinbaum rompa relaciones con Israel y de que este país sea expulsado de la Federación Internacional de Futbol Asociación y de la Liga Europea.