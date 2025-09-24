▲ “En este gobierno no hay represión ni censura”, dijo ayer ante diputados la titular de la Secretaría de Gobernación. Foto Cristina Rodríguez

Fernando Camacho y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 3

Para quienes “traicionen la confianza del pueblo”, la voluntad política es “cero impunidad, y la señal a toda la nación es inequívoca y firme: habrá castigo y sanción para quien cometa un delito, sin importar su nivel jerárquico o su posición económica”, afirmó la titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien reivindicó la figura del ex presidente Andrés Manuel López Obrador ante los señalamientos de la oposición.

Al comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados, como parte de la glosa del primer Informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, subrayó la grandeza de México en cuanto a población, territorio y potencial económico, y aseguró que en la administración de la que es parte no hay represión ni censura.

En su intervención inicial ante los legisladores, de poco más de media hora, Rodríguez Velázquez también enfatizó que “México no está condenado a la violencia, sino destinado a la paz”, y apuntó que la dependencia a su cargo ha realizado un trabajo destacado de atención a las demandas de diversos actores sociales.

Ofreció a los legisladores un panorama general del estado del país, en el cual destacó que no sólo el peso está fuerte frente al dólar, sino que el país cuenta con altos niveles de inversión extranjera directa y actividad turística, y con programas sociales que atienden las necesidades de la población de menores recursos.

En respuesta a una pancarta colocada por la bancada del PAN al pie de la tribuna, donde se leía la frase “110 mil desaparecidos”, Rodríguez Velázquez apuntó que en la actual administración se reforzó la capacidad de búsqueda de las personas desaparecidas, luego de realizar un “proceso inédito de escucha activa” con más de 450 colectivos, de donde surgieron 570 propuestas.

“Este no es un tema secundario ni pasajero, es prioritario y queremos que las personas desaparecidas regresen con sus seres queridos, que las madres buscadoras tengan paz y sepan dónde están sus hijos.”