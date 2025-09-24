D

esesperado y con los pantalones abajo, Javier Milei se encontró (apenas durante 20 minutos) con Donald Trump en lo que sin lugar a duda fue una reunión de esquizofrénicos. Él fue por dinero (su aspiración original sumaba 30 mil millones de dólares, pero la realidad ha desinflado esa cantidad y ya se mencionan sólo 4 mil) para evitar la inminente suspensión de pagos de la voluminosa deuda argentina, mientras el magnate lo llenó de elogios y, metiche que es, le prometió (ilegal) apoyo electoral para los comicios del próximo octubre y su eventual relección en 2027. Sin embargo, a la mera hora quién sabe si finalmente le abrirá la chequera, en el entendido de que para los gringos nada es gratis.

Para los mexicanos esa es una historia ya conocida y pagada con sangre: estallada la crisis por los “errores de diciembre”, Ernesto Zedillo fue de rodillas a Washington a mendigar 20 mil millones de dólares para paliar el terremoto financiero de 1995, y Bill Clinton se los concedió a cambio, entre tantas otras cesiones, de que el gobierno mexicano le entregara el manejo de la factura petrolera para garantizar la devolución de ese dinero, amén de que aquél se comprometió a “facilitar” la llegada, en 2000, de un candidato panista (Vicente Fox) a la Presidencia de la República.

En el caso argentino aún no se conoce qué cederá Milei a cambio del presunto préstamo que obtendría del Departamento del Tesoro y la “garantía” de obtener (ilegal) “apoyo electoral” de Trump, aunque es más que previsible que será absolutamente todo. Por ejemplo, ya corren las versiones de que el esquizofrénico sudamericano permitirá la operación militar estadunidense en la base naval de Ushuaia (ubicada en el extremo sur de la geografía de aquel país), sin olvidar la riqueza petrolera, gasífera y de litio, entre tantos sectores de interés para la Casa Blanca.

Lo mejor del caso es que antes de ocupar la Casa Rosada, el propio Javier Milei denunciaba que “la deuda pública es profundamente inmoral; son impuestos a futuro que serán pagados por personas que ni siquiera han nacido; los liberales detestamos al Fondo Monetario Internacional (FMI) porque es una institución perversa; no puedes derrochar dinero (de la deuda) en una aventura electoral (como hizo Mauricio Macri, también con el apoyo del propio Trump en su primera estancia en la Casa Blanca y del FMI, para intentar relegirse, en 2019, en la presidencia de Argentina, algo que felizmente no sucedió, aunque heredó 44 mil millones de dólares adicionales de deuda).