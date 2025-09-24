▲ El activista asesinado Charlie Kirk durante un discurso previo al arribo de Donald Trump a un acto de campaña en West Palm Beach, Estados Unidos, en julio de 2024. Foto Ap

l pensador Constantin von Hoffmeister, fundador de Prensa Multipolar, da vuelo al filósofo y geopolítico ruso Alexander Dugin –a quien no pocos definen como el ideólogo del zar Vlady Putin, que no es, y que más bien representa, desde su padre, la ideología de los servicios secretos del ejército ruso.

Dugin se ha vuelto muy prolífico y en un re-ciente comentario perentorio en sus redes, en el marco del “Fin de las élites liberales” (sic), aborda los sensatos asertos del demógrafo galo e ilustre jázaro (Khazar; bit.ly/3QqemJr) Em-manuel Todd, cuyo más reciente libro, La derro- ta de Occidente, ya revisé (bit.ly/46mmBPK).

Para dugin, Todd “es actualmente el inte-lectual francés más razonable (sic)” y quien cri-tica severamente a “los líderes europeos obsesionados con el cambio de régimen en Rusia e Irán, cuando acabarán probablemente siendo remplazados ellos mismos muy pronto”, mientras “los gobiernos de Rusia e Irán y sus economías se fortalecerán y ganarán nuevo ímpetu”.

Dugin se detiene en la sugerencia de Toddde abandonar los términos “populistas”, “extrema derecha” y “nacionalistas” y de adoptar una nueva dicotomía mejor explicativa de las “élites globalistas (¡mega-sic!) liberales” vs “las fuerzas del pueblo”.

A juicio de Todd: “el intento de las élites de redirigir la agresión de las personas insatisfechas con ellos contra los rusos ha fracasado por completo. Este tema no funciona, y mientras más intentan provocar una ola de rusofobia, más los odian a sí mismos”.

Todd considera que “a Rusia, su confrontación con las élites liberales, le ha sido más que benéfica” cuando el primer británico Keir Starmer, el presidente galo Macron y el canciller alemán Merz “están liquidados”.

Finalmente, Todd juzga que “Ucrania tiene muy poco tiempo” cuando “sus dirigentes apostaron en el lado malo (sic) y perdieron en forma espectacular (bit.ly/4msGx8f)”.

Ya existen pensadores de alto calibre que ponen en tela de juicio la caduca dicotomía topográfica de “izquierda” y “derecha”, como el connotado economista e ilustre jázaro Jeffrey Sachs, quien resultó mejor geopolítico y fustigó que la caduca dicotomía de “izquierda” y “derecha” era disfuncional.

Dicho sea con humildad de rigor, un servidor propuso la nueva dicotomía del siglo XXI entre “globalistas y nacionalistas (sic)” –entiendo que el término “nacionalista” produzca anafilaxia en los propagandistas del cataclísmico globalismo por lo que no tengo problema en intercambiarlo por el más digerible término de “soberanistas” ( Nacionalismo contra globalismo: Dicotomía del siglo XXI antes de la inteligencia artificial; bit.ly/3KBsQ9L)”.