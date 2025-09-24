Las instituciones deben activarse para proteger a la nación: Maduro
Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 27
Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este martes que se prepara un decreto constitucional de conmoción exterior, que permita tomar medidas extraordinarias para proteger al país de un posible ataque extranjero.
El mandatario hizo el pronunciamiento durante una sesión del Consejo de Estado, que reúne a todos los poderes públicos y los organismos de seguridad.
Maduro justificó este movimiento por las crecientes advertencias de agresión y la narrativa falsa creada en torno al país sudamericano y su dirigencia. Afirmó que es “impulsada por “inmorales y vendepatrias desde Miami”.
“Es una gran responsabilidad de los poderes públicos activarse intensamente para estar a la altura del momento histórico y de las exigencias abrumadoramente mayoritarias, la cuales señalan que 90 por ciento de la población rechaza estas amenazas”, sostuvo.
Indicó que el Consejo de Estado, el órgano superior de consulta del gobierno diseñado para tratar los temas de máxima importancia, se encuentra en sesión permanente.
Maduro agregó que también se consideran otras medidas que apuntan a la protección de la nación, aunque no ofreció más detalles.
La figura invocada por Maduro está prevista en el artículo 388 de la Constitución, que habla de los tipos de estados de excepción. El texto señala: “Podrá decretarse el estado de conmoción interior o exterior en caso de conflicto interno o externo que ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos y ciudadanas o de sus instituciones”.
Más temprano, las calles de Caracas se llenaron de milicianos, los civiles alistados como combatientes, quienes marcharon junto a unidades militares para demostrar su rechazo a las amenazas estadunidenses y su respaldo a Maduro.
La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, afirmó que la milicia asegurará la capital para resistir una eventual agresión extranjera.
“Todas las entradas de Caracas estarán protegidas por el pueblo, así que no pasarán”, expresó la dirigente, quien además es la única mujer militar venezolana que ostenta el máximo rango castrense: almirante en jefe.
En la misma movilización callejera, el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, resaltó la gravedad de la actual coyuntura que enfrentan los venezolanos, y advirtió que, en el momento indicado, el pueblo pasará a la lucha armada para defender la patria, el honor y la dignidad nacional. “No estamos aquí de juego, nos estamos preparando”, enfatizó.
Asimismo, criticó que el presidente estadunidense Donald Trump se haya burlado de las milicianas venezolanas en las redes sociales. Defendió que las mujeres hayan salido como vanguardia, fusil en mano, a defender la paz.
Agregó que esa burla “es un acto de menosprecio, una acción inaceptable en este mundo del siglo XXI, es racismo, es supremacismo”.
Venezuela ha estado durante el pasado mes y medio en alerta provocada por la amenaza directa del gobierno de Trump, que movilizó ocho buques destructores y un submarino nuclear frente a las aguas venezolanas, con la excusa de combatir el tráfico de drogas.