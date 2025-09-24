▲ Civiles alistados en la milicia nacional marcharon ayer por las calles de Caracas, en apoyo al gobierno venezolano en la crisis con el régimen de Donald Trump. Foto Afp

Ángel González

Especial para La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 27

Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este martes que se prepara un decreto constitucional de conmoción exterior, que permita tomar medidas extraordinarias para proteger al país de un posible ataque extranjero.

El mandatario hizo el pronunciamiento durante una sesión del Consejo de Estado, que reúne a todos los poderes públicos y los organismos de seguridad.

Maduro justificó este movimiento por las crecientes advertencias de agresión y la narrativa falsa creada en torno al país sudamericano y su dirigencia. Afirmó que es “impulsada por “inmorales y vendepatrias desde Miami”.

“Es una gran responsabilidad de los poderes públicos activarse intensamente para estar a la altura del momento histórico y de las exigencias abrumadoramente mayoritarias, la cuales señalan que 90 por ciento de la población rechaza estas amenazas”, sostuvo.

Indicó que el Consejo de Estado, el órgano superior de consulta del gobierno diseñado para tratar los temas de máxima importancia, se encuentra en sesión permanente.

Maduro agregó que también se consideran otras medidas que apuntan a la protección de la nación, aunque no ofreció más detalles.

La figura invocada por Maduro está prevista en el artículo 388 de la Constitución, que habla de los tipos de estados de excepción. El texto señala: “Podrá decretarse el estado de conmoción interior o exterior en caso de conflicto interno o externo que ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos y ciudadanas o de sus instituciones”.

Más temprano, las calles de Caracas se llenaron de milicianos, los civiles alistados como combatientes, quienes marcharon junto a unidades militares para demostrar su rechazo a las amenazas estadunidenses y su respaldo a Maduro.