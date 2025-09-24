De la redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 26

La Global Sumud Flotilla (GSF) que se dirige a Gaza denunció ayer una “escalada alarmantemente peligrosa, con múltiples barcos que reportan explosiones dirigidas y objetos no identificados lanzados sobre y cerca de las embarcaciones”, que causaron daños significativos y una obstrucción generalizada en las comunicaciones.

Al cierre de esta edición, la misión internacional reportó en un comunicado en su canal de Telegram que al menos 13 explosiones ocurrieron cerca de los barcos y acusó a Israel de implementar una campaña de desinformación para “desacreditar y poner en peligro a los más de 500 civiles desarmados a bordo de la flotilla que intentan entregar alimentos y suministros médicos a Gaza para ayudar a poner fin al bloqueo ilegal”.

Arlín Medrano, mexicana que forma parte de la misión, denunció que fue detectado “olor a pólvora después de que sobrevolaran 15 drones en una de las embarcaciones” mientras se encontraban en aguas de Grecia.

“Nos llaman terroristas por buscar romper el asedio. Estamos corriendo cada vez más riesgo en una misión totalmente necesaria y legal ante los lineamentos internacionales”, aseveró Medrano en su cuenta de X.