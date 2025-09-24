▲ Compañeros de lucha e investigadores conformaron las páginas de Historia a contrapelo: Adolfo Gilly y el oficio de historiar. El historiador en una imagen capturada en 1994. Foto La Jornada/Fabrizio León

Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 2

El compromiso contra la injusticia, nacido de la indignación, rabia e impotencia de ver la miseria, el hambre y la represión, definió a Adolfo Gilly (Buenos Aires, 1928-CDMX, 2023) y explica su tránsito por las revoluciones latinoamericanas, dijo el historiador Felipe Ávila, uno de los coordinadores de Historia a contrapelo: Adolfo Gilly y el oficio de historiar.

En homenaje al intelectual y militante que se comprometió con muchas de las más importantes causas en América Latina, se desarrolló este libro colectivo, disponible en línea de manera gratuita. El volumen es coordinado por Ávila, Araceli Mondragón González, Tatiana Pérez Ramírez, Édgar Urbina Sebastián y John M. Ackerman.

Ávila explicó a La Jornada que en el texto, editado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (Inehrm), intelectuales, compañeros de lucha e investigadores “plasman lo que había significado Adolfo tanto en el nivel personal y, sobre todo, en la influencia teórica, política, reflexiva, práctica en la obra de cada uno”.

Añadió que “Adolfo fue un revolucionario a carta cabal que nunca transigió, conservó su sencillez y humildad siempre; tenía un gran sentido del humor y, sobre todo, una empatía con los pobres, los de abajo, quienes fueron su motivo de existir: contribuir a que este mundo injusto, asimétrico, opresivo, cambiara en beneficio de las mayorías, de los excluidos, los olvidados, los nunca escuchados”.

Gilly fue ejemplo, continuó el también sociólogo, de “los grandes revolucionarios latinoamericanos que por desgracia ya casi no existen, comprometido con las luchas sociales y quien fue no solamente testigo, sino actor de todos esos acontecimientos. Es sorprendente cómo, siendo muy joven, hizo un recorrido por donde sucedían las luchas sociales y revoluciones más importantes en América Latina, donde tuvo la oportunidad de participar, reflexionar, intervenir y, después, escribir el testimonio de lo que significaban”.

El intelectual y militante estuvo en Bolivia en la revolución de los mineros de los años 50; en la Cuba que estaba consolidando su revolución; en Colombia, donde conoció al sacerdote guerrillero Camilo Torres; en Chile, asistió a una de las campañas políticas de Salvador Allende y estuvo en su triunfo electoral de 1970, la primera vez que un partido socialista tomó el poder por la vía electoral.

Gilly colaboró con los guerrilleros del movimiento M-13 en las selvas de Guatemala a mediados de los años 60, por lo que fue encarcelado en la cárcel mexicana de Lecumberri. Durante los seis años que estuvo recluido escribió el libro La revolución interrumpida. Tras su liberación en 1972, fue exiliado en Europa y ahí se vinculó con el movimiento de izquierda crítica marxista en Italia, Francia y Holanda.

Tras su regresó a México en 1976 se nacionalizó y se comprometió con las principales luchas sociales, políticas y sindicales, desde el movimiento de los electricistas en los 70, las organizaciones sociales que surgieron con el sismo de 1985 en la Ciudad de México, el neocardenismo en 1988, hasta la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En torno a las revoluciones de Nicaragua y de El Salvador realizó lúcidos análisis.

Apoyó el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario en 1986 y al poco tiempo fue parte del gabinete de Cuauhtémoc Cárdenas, electo democráticamente para encabezar la Ciudad de México. Fue de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática y luego apoyó el movimiento de Atenco y el de las víctimas de Ayotzinapa.

Pensamiento crítico fuera de lo común

Felipe Ávila comentó que lo anterior evidencia a “un personaje extraordinario, un gran teórico con unas facetas de pensamiento lúcido y crítico fuera de lo común, un gran periodista que supo hacer narraciones y análisis extraordinarios de lo que estaba pasando en el mundo. Tuvo una visión mundial de lo que significaban las transformaciones del neoliberalismo, el capitalismo salvaje y fue de los principales intelectuales en contra de la globalización.