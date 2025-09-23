De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 23 de septiembre de 2025, p. 33

La alcaldía Iztapalapa informó que para la remodelación de la macroplaza del parque Cuitláhuac, al igual que los pueblos y barrios, se hará una convocatoria para que especialistas y académicos diseñen propuestas que integren arquitectura digna y espacios de convivencia.

Durante el evento por el Día del Pueblo en el barrio de La Asunción de la territorial Atlalilco-Axomulco, la alcaldesa Aleida Alavez señaló que los proyectos deberán respetar identidad, tradiciones, costumbres y cultura de la zonas intervenidas.

Además, informó que ya comenzaron a trabajar en dos capillas, la de San Ignacio y la de San José, esta última en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a fin de realzar y remodelar lugares históricos. Explicó que estas intervenciones buscan que la gente vuelva a apropiarse de sus espacios de reunión.