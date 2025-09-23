Martes 23 de septiembre de 2025, p. 33
La alcaldía Iztapalapa informó que para la remodelación de la macroplaza del parque Cuitláhuac, al igual que los pueblos y barrios, se hará una convocatoria para que especialistas y académicos diseñen propuestas que integren arquitectura digna y espacios de convivencia.
Durante el evento por el Día del Pueblo en el barrio de La Asunción de la territorial Atlalilco-Axomulco, la alcaldesa Aleida Alavez señaló que los proyectos deberán respetar identidad, tradiciones, costumbres y cultura de la zonas intervenidas.
Además, informó que ya comenzaron a trabajar en dos capillas, la de San Ignacio y la de San José, esta última en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a fin de realzar y remodelar lugares históricos. Explicó que estas intervenciones buscan que la gente vuelva a apropiarse de sus espacios de reunión.
También adelantó que ya está “en ruta” la planeación para renovar redes de drenaje en distintas colonias y atender los socavones, que cada vez son más frecuentes, como el que recién se abrió en la calle Aztecas.
Las acciones conforman una estrategia integral para mejorar servicios públicos, especialmente en barrios donde por años no se había dado mantenimiento a la infraestructura subterránea.
De acuerdo con Alavez, la intervención se programó para el próximo año, con tal de recibir un mayor número de propuestas. “Quisimos llamar a más especialistas y prepararlo rumbo al siguiente año para que también las festividades tradicionales no se vean interrumpidas”, aclaró.