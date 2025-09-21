Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 10

La diputada Dolores Padierna Luna (Morena) presentó una iniciativa que reforma diversas leyes y códigos para proteger la “identidad digital” de las personas, es decir, la forma en que éstas aparecen o son representadas en el entorno, para protegerlas de fraudes o ataques a su reputación e integridad.

En su propuesta, la legisladora advierte que “la inteligencia artificial (IA) generativa, capaz de replicar rostros, voces y expresiones con un realismo inquietante, no sólo está redefiniendo lo que entendemos por creación y presencia, sino que desafía los límites del consentimiento, de la autoría y de la representación auténtica”.

Padierna alertó que las leyes actuales “resultan insuficientes para enfrentar fenómenos como los deepfakes (imágenes, videos o audios falsos que parecen reales), la clonación de identidades o el uso no autorizado de datos biométricos por parte de algoritmos inteligentes”. Lo anterior “deja desprotegidas a las personas y crea un vacío legal que puede ser aprovechado para cometer abusos y provocar daños”.

Diferenciación

Por todo ello, la diputada guinda propone incluir en la Ley Federal del Derecho de Autor la diferenciación entre obras generadas de manera totalmente artificial, las que incluyan algún componente creativo humano y las representaciones virtuales de una persona y los fundamentos para su protección.